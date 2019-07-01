Regl döneminde ağrıları azaltmak için ne yenir?

Regl dönemi bazı kadınlar için son derece zor geçer. Kimi yoğun şekilde kan kaybeder kimi ise sancılarla boğuşur. Şanslı bir bölüm ağrı sızı yaşamazken migreni olanlar başlarının ağrısı nedeniyle diğer sancıları unutur. Hormonel dengenin değiştiği bu özel dönemde hanımların vücutları bolca demir kaybeder. Bu nedenle regl döneminde kadınlar yediklerine, içtiklerinde son derece hassas olmalılar.

İşte, regl döneminde tüketilmesi gereken besinler!

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, lahana, roka, marul aklınıza gelen tüm yeşil yapraklı sebzeler regl döneminde vücudunuz için son derece yararlıdır. Yeşil yapraklı sebzeler içerdiği demir bakımından kanama nedeniyle boşalan depolarınıza takviye yapar.

Somon balığı

Omega-3, Omega-6 ve B12 yönünden zengin olan somon balığı regl döneminde mutlaka tüketilmelidir. Somon içerdiği vitamin ve minareller sayesinde ağrıları hafifletip, kasların rahatlamasına yardımcı olur.

Siyah çikolata

Hanımların canları özel günlerinde sıklıkla tatlı çeker. Akla gelen ilk tatlı ise sütlü çikolatadır. Ancak sağlığınız için kakao oranı yüksek çikolataları tercih etmeniz uygun olacaktır. Bitter çikolata beynin serotonin salgılamasını yardımcı olur.

Yoğurt

Regl döneminde tüketilmesi gerekenler arasında yoğurdu gördüğünüze şaşırdınız mı? Yoğurt tam bir kalsiyum deposudur. Yoğurt kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Muz

Potasyum yönünden zengin olan muz içeriği sayesinde insanları mutlu eder. Bu da regl döneminde yaşanan stresin azalmasına yardım eder. Ayrıca bu leziz meyve bağırsak hareketlerini düzenler.