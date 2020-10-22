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Eğitim Regent University (Regent Üniversitesi)
Eğitim

Regent University (Regent Üniversitesi)

Where is Regent university (Regent üniversitesi nerede?) | Eğitim hayatlarını yurt dışında sürdürmek isteyenler okulların imkanlarını, ücretlerini, uzaktan eğitim programlarını inceliyor. Peki, Regent University nerede? | Regent University hangi ülkede? | Regent University ücretleri | Regent University Tuition ( Regent Üniversitesi öğrenim ücretleri) | ABD’de üniversite nasıl okunur?

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:07:00 -
Regent University (Regent Üniversitesi)

Regent University nerede? | Pek çok genç kariyeri için yurt dışında eğitim almak istiyor. Bu sebeple ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna gibi ülkelerdeki üniversiteleri araştırıyor. Gençlerin birçoğu Regent University (Regent Üniversitesi) hakkında araştırma yapıyor. Genellikle Regent University,İngiltere’de bulunan Regent's University ile karıştırılıyor.

Regent University hangi ülkede?

Where is Regent university (Regent üniversitesi nerede?) Regent University, ABD’nin Virginia Eyaleti’nde bulunuyor. Regent University kimler öğrenci olabilir? | Regent University 1977 yılında Christian Broadcasting Network Üniversitesi ismiyle kuruldu. 1990'daokul Regent University ismini aldı.Arzu eden öğrenciler Regent University’nin uzaktan eğitim ve sertifika programlarından yararlanabilir.

Regent University (Regent Üniversitesi) bölümleri

Regent University’de Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik fakültesi, İşletme, İletişim, ilahiyat, eğitim fakültesi, hukuk ve psikoloji bölümleri bulunuyor. Regent University kayıt | Yurt dışında eğitim almak isteyenler ücretleri ve kayıt aşamalarını merak ediyor. Regent Üniversitesi’nde eğitim almak isteyenler ücretleri kayıt aşamalarını merak ediyor. Yurt dışı eğitimiyle ilgili pek çok şirket bulunuyor. Söz konusu şirketler aracılığıyla kayıt işlemlerinizi yapabilir, ülke ve yaşanılacak yer hakkında destek isteyebilirsiniz. Ayrıca Regent Üniversitesi’nde sertifika programları da bulunuyor.

Regent University Tuition ( Regent Üniversitesi öğrenim ücretleri)

Regent University ücretleri | Regent University eğitim ücretleri merak ediliyor. Ücretler bölümlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar genellikle yıllık 800 dolardan başlıyor.Sertifika programlarının eğitim ücretleri ise 300 dolardan başlıyor.

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