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İSLAM Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri
İSLAM

Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri

2022 regaib kandili hangi güne denk geliyor? Üç aylar heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu sebeple regaib kandiline ne kadar kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. Peki, Regaip kandili ne zaman idrak edilecek?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:55:00 -
Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri

Ocak ayının son günlerine girilirken pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, kandillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kandile kaç gün kaldı?

Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.  Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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