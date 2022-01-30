Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri
2022 regaib kandili hangi güne denk geliyor? Üç aylar heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu sebeple regaib kandiline ne kadar kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. Peki, Regaip kandili ne zaman idrak edilecek?
Ocak ayının son günlerine girilirken pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, kandillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kandile kaç gün kaldı?
Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022