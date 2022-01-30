Ocak ayının son günlerine girilirken pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, kandillerin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kandile kaç gün kaldı?

Regaip kandili ne zaman | 2022 kandil tarihleri

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022

Regaib kandili 3 Şubat 2022

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Mevlid kandili 7 Ekim 2022