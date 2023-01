Ramazan ayının habercisi Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. 26 Ocak Perşembe akşamı ise regaip kandili idrak edilecek. Regaip kandilinde kılınacak olan namaza nasıl niyet edilmesi gerektiği, namazın kaç rekat kılınacağı araştırılmaya başlandı.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip kandili nasıl niyet edilir?

Enes bin Malik (Radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Recep ayının ilk perşembe günü her kim oruç tutarsa sonra da o günün akşamı yani cuma gecesi akşamla-yatsı arasında on iki rekat namaz kılar, her bir rekatında bir fatiha suresi, üç kadir suresi, on iki ihlas suresi okur ve her iki rekatta selam verir bu namazı kıldıktan sonra bana şu salatı yetmiş kere okur: "Allahuümme salli ala Muhammedinin-Nebiyyi'l ümmiyyi ve âlihi ve selim" Bundan sonra secde yapar ve secdede şu tesbihi ve tekdisi yetmiş kere "Sübbûhün Kuddûsin Rabbul'l melaiketi ve'r-ruh" secdeden başını kaldırır şu dualı yetmiş kere okur: Rabbiğfir verham ve tecavez amma te'lem, Feinneke Azizü'l A'zam.

Bundan sonra ikinci bir secde daha yapar. Birinci secdede okuduğunun aynısını okur. Daha sonra secdede ne dileği var ise Allah'tan diler.

Efendimiz şöyle buyururdu: Canımı kudret elinde tutan Allah Teâla'ya yemin ederim ki. kadın ve erkek her kim bu namazı kılar ise Allah Teâla O'nun bütün günahlarını mağfiret eder. İsterse O'nun günahları deniz köpüğü, kumların sayısı ve dağların yağmurların damlaları veya ağaçların yaprakların kadar olsun. Ve o kimse, kendi yakınlarından yedi yüz kişiye kıyamet günü şefaatçi olur. Kabre girdiği ilk gece, bu namazın sevabı tatlı dille, güler yüzle kendine gelir. Ona şöyle der:

-Ey sevgili! Sevin! Bütün zorluklardan muhakkak kurtulun. O kimse bu gelene sorar:

-Sen kimsin?

Vallahi senin yüzünden daha güzel yüzlü birini hiç görmedim. Senden daha tatlı konuşanı da hiç dinlemedim. Senin kokundan daha güzel kokulu birini de koklamadım. Ona şöyle der:

-Ey sevgili! Ben senin bir namazının sevabıyım. Falan sene recep ayının şu gecesinde o namazı kılmıştın. Bu gece sana geldim ki arkadaşın olayım. Yalnızlığını gidereyim ve her ne ihtiyacın varsa onu göreyim. KIyamet günü sura üfürüldüğü zaman kıyamet günü toplanılan arasat meydanında sana başının üstünde gölgelik edeceğim. Artık sevin. Yüce Mevla'dan sana gelecek hayır hiç eksik olmayacak.

