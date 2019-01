Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç aylar ne zaman başlıyor

Regaip Kandili’nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar 2019 üç ayların da ne zaman başlayacağını araştırıyor. Dini vecibelerini yerine getiren Müslümanlar 2019 Regaib Kandilinin faziletlerini araştırırken diğer yandan da üç aylar ne zaman girecek diye de en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Receib Kandilinin faziletleri neler? Üç aylar ne zaman başlıyor?

Regaib Kandilinin anlamı ve faziletleri haberimizden okuyabilirsiniz. 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek olan ve üç ayların habercisi olarak bilinen Regaib Kandili kıymetli gecelerden biridir. Recep ayı ve Regaib Gecesi nedir sorusuna cevap olarak öne recep sonra şaban nihayetinde ramazan ayları… Her biri mübarek günler, geceler… Birer ilahi sofra… Recep ayının ilk cuma gecesi müjdeci regaib. Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz recep ayına dair buyurdular ki: “Her kim recep ayının ilk cuma günü oruç tutarsa, bu onun için sevap bakımından bir senelik oruca denk olur. Her kim yedi gün oruç tutarsa onun için cehennem kapıları kapatılır. Bir kişi recep ayında on gün oruç tutarsa semadan bir melek şöyle seslenir: Şimdi iste! Çünkü her istediğin sana verilecek.” Peygamber Efendimiz (s.a.v) bazı hadisi şeriflerde: “Recep ayı Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan da ümmetimin ayıdır.” Suyuti. Cennette recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Beyhaki) “Allah’ım recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır.” Beyhaki, Heysemi)

Regaib Kandilinin faziletleri

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.