  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Somali Cumhurbaşkanı, "Burada İsrail'e yer yok" İstanbul için korkutan uyarı! Sarsıntı 7 şiddetini bulabilir: Uzman isim o ilçeyi işaret ederek "tehlike büyük" dedi Hamas lideri Halid Meşal’den dünyaya mesaj: Gazze’de savaş durdu, ama zulüm bitmedi Milli ve yerli uçağımız bir kez daha dünya sahnesinde KAAN'a yeni nesil tanıtım Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı?
Gündem Refüjü aşıp karşı şeride geçti: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gündem

Refüjü aşıp karşı şeride geçti: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Refüjü aşıp karşı şeride geçti: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşıp, karşı şeritteki 2 otomobille çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolu Kaynar mevkisi yakınlarında İzmir'den Ankara yönüne giden Niyazi Nardalı (91) yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Fatih Uysal (28) yönetimindeki 45 AHJ 914 plakalı ve Gürsoy Gürbüz idaresindeki 45 AFB 041 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Fatih Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki otomobil sürücüsü Seher Gürbüz (46) ve Niyazi Nardalı ile Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan diğer otomobil sürücüsü Niyazi Nardalı da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23