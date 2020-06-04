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Aktüel

Refüje çıkan tır 200 metre sürüklendi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkar tır 200 metre refüj üzerinde sürüklenirken, sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:33:24 -
Refüje çıkan tır 200 metre sürüklendi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkar tır 200 metre refüj üzerinde sürüklenirken, sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde giden İbrahim E. idaresindeki 06 BGT 190 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Refüj üzerinde yaklaşık 200 metre ilerleyen tır güçlükle durabildi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hafif yaralanan sürücü İbrahim E., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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