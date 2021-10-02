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Yerel Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yerel

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaylbetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:18:00 -
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı Tufanpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Mustafa Yıldız (19) yönetimindeki 46 N 3304 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarpıp, devrildi.

Kazada Mustafa Yıldız ile arkadaşı Ferhatcan Kürtül (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ferhatcan Kürtül ise buradaki müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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