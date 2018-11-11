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Reformlar 200 milyar dolar yatırım getirdi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 200 milyar doları bulan yabancı yatırımların bu seviyeye ulaşmasında yapılan reformların büyük katkısı olduğunu belirtti.

11 Kasım 2018 Pazar 10:10
Reformlar 200 milyar dolar yatırım getirdi

2002’de 15 milyar dolar olan yabancı yatırımları 200 milyar doları buldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, bu rakamların yakalanmasında reformların büyük rolü bulunduğuna işaret etti. Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu kalkınma modelinin yatırımların önünü açtığını belirtti. Ermut, “200 milyar dolara dayanan yabancı yatırımları gurur verici. Bunda hem reformlarımızın hem de yatırım ortamını iyileştirmemizin önemli payı olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

Kolaylık tanıyoruz

Türkiye’nin yatırım çekmek için önemli adımlar attığını dile getiren Ermut, “Bu çerçevede önemli imkanlar sunuyor, ülkemize gelen veya gelmeye aday olan şirketlere kolaylıklar tanıyoruz” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:10
  1. yabancı yatırımlar
  2. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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