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Ekonomi Reform çalışmaları pozitif etki oluşturacak
Ekonomi

Reform çalışmaları pozitif etki oluşturacak

Ankara Sanayi Odasının (ASO) ocak ayı meclis toplantısı çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:39:00 -
Reform çalışmaları pozitif etki oluşturacak

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, toplantının açılışındaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıkan sağlık krizinin, geçen yılın 2. çeyreğinden itibaren reel ve finans sektöründe yol açığı sarsıntıları hep birlikte tecrübe ettiklerini bildirdi. Bu yıl ekonominin 2020 yılından bazı riskler devraldığına işaret eden Özdebir, “Döviz cinsinden yüksek borçluluk düzeyi, yüksek kur, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı, döviz rezervlerimizin de eskiye oranla daha düşük seviyede olması, ekonomide risk algılarını artırmaktadır. Başta hukuk ve ekonomi alanında olmak üzere birçok alanda planlanan reform çalışmalarıyla bu tablonun pozitife döneceği kanısındayım” değerlendirmesinde bulundu.

“Merkez'in atığı attığı adımlar önemli”

“Faiz artışının da uzun vadeli yatırımları azaltarak, sağlıklı büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır” diyen Özdebir, Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede son dönemde kararlı bir şekilde parasal sıkılaştırmaya gitmesinin beklentilerin yönetimi açısından olumlu sonuçlar vereceğine işaret etti. Özdebir, “Merkez Bankasının son dönemde atmış olduğu adımlar önemli ve yerinde olup piyasa güvenini tam olarak sağlayana kadar bu tür adımlara devam etmesi daha faydalı olacaktır” dedi.

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