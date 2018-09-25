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Reflü mü, Gastrit mi?

Türkiye'de 5 kişiden birinde reflü var. Çoğu reflü hastasına gastrit teşhisi konuyor. Türkiye'deki insanlar reflünün ne olduğunu bilmiyor. Reflü, sosyal hayatı en olumsuz etkileyen hastalıklardan biri. Peki reflü ile gastritin farkı nedir? Prof. Dr. Ahmet Türkçapar anlattı.

25 Eylül 2018 Salı 16:22
Reflü mü, Gastrit mi?

Çoğu reflü hastalarına gastrit teşhisi konuyor. Böyle olunca da gastriti iyileştirmeye yönelik antibiyotik tedavileri uygulanıyor.. Bir hastada uzun yıllardır baş edemediği bir mide hastalığı varsa Reflü hastalığı akla gelmelidir.Ege Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre Türkiye'de her 5 yetişkinden birinde reflü var. Bu da yaklaşık 8-10 milyon civarında reflü hastası demek.

Hastaların yüzde 40'ı çok hafif derecede reflü yaşarlar. İlaç alarak, az yiyerek, bazı sosyal tedbirler alarak şikayetleri olmadan idare ederler. Özellikle yüzde 10 reflü hastasında görülen mide fıtığı durumunda diyaframdan yemek borusunun geçtiği bir delik genişliyor. Mide ve yemek borusunun birleştiği yerdeki kapak sistemi diyaframın üst kısmına çıkıyor. Bu da mide fıtığı olarak bilinen durum.Bu hastalarda asit düşürücü ilaçlara rağmen şikayetler devam edebilir.Bu grup hastalarda hastaların ilaçlarını ömür boyu alması gerekiyor.Reflü tedavisinde asit düşürücüler alındıkları sürece etkilidir ilaç alımı kesildiğinde şikayetler tekrarlar. Bu konuda kalıcı tek tedavi yöntemi laparaskopik cerrahidir.

Laparaskopik cerrahi özellikle mide fıtığı olanlarda, yemek borusunda yaralar gelişen ve sürekli ilaç alma gereksinimi duyan hastalarda, yaşı genç hastalarda, ilaç tedavisinden fayda görmeyenlerde, sürekli ilaç kullanmak istemeyen ve sosyal tedbirlere uymak istemeyen hastalara, yaşam kalitesi çok bozulan hastalara öneriliyor. İlaç tedavine rağmen bazı hastalarda yaşam kalitesi düzeltilemez. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 70 bin reflü ameliyatı yapılıyor.

REFLÜ, BAŞKA HASTALIKLARLA DA KARIŞTIRILIYOR

Türkiye'deki hastalar reflü olduğunu bilmiyor. Bu hastalık yüzünden psikiyatriste gidenler bile var. Mide özsuyu kaçmaya başlayınca oluşan hastalıklar arasında larenjit, farenjit, boğaz ağrısı, ses kısıklığı oluşuyor. Bu sefer kulak-burun-boğaz doktorlarına gitmeye başlıyorlar. Kulak-burun-boğaz doktorlarının bu konuya hakim olmayanları hastanın bademciklerini alıyorlar. Göğsü ağrıdığı için kalp krizi geçirdiğini zanneden reflü hastasına anjiyo yapıyorlar.

 

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:22
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