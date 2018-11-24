Reflü hastalık değildir, bilin!

Reflü dendiği zaman anlaşılan; genellikle asit olan mide içeriğinin fazla miktarda yutma borusunun içine ve ağız/genize doğru geri kaçmasının sonucunda ortaya çıkan bir dizi şikayetlerdir. Normalde, gıdaların yemek borusundan mideye geçmesinden sonra yemek borusuna geri gelmemeleri gerekir.



Prof. Dr. Rasim Küçükusta bu konuda uyarı yaptığı bir yazısında şöyle diyor:

“Herkesin ayılıp bayıldığı modern tıbbın en büyük özelliği koruyucu hekimliğe değil, tedavi edici hekimliğe ağırlık vermesidir. Sizin bir hastalığınız varsa adam bunu egzersiz yaparak, diyetini düzenleyerek çözmeye çalışmıyor. Neyle çalışıyor? Sana bir hap vererek. Bir şey yutturarak, satarak çözmeye çalışıyor. Mesela son yıllarda adı çok geçen bir hastalık var ama aslında hastalık bile değil. 20 sene önce doktorların bile adını bilmediği hastalığı, yoldan geçene sorsanız ‘bende reflü var’ cevabı alırsınız.

Reflünün tedavisi şudur, bir hastalık olmadığını bilmek gerekir. Bu ne zaman hastalık haline gelir? Şayet mideden yemek borusuna kaçan asit, yemek borusunun alt ucunda bir iltihap yaparsa o zaman bu hastalık haline gelir. Bazıları ve ilaç sektörü reflüyü çok yaygın bir hastalıkmış gibi takdim ediyor. Onun öldürücü, tedavisi mümkün olmayan, kansere yol açan bir hastalık olduğundan bahsediyor ve insanları korkutuyor. Ve mutlaka korkutmanın altında yatan şey, o ilacın kullanılması gerektiğini zihinlere nakşetmek. Oysa reflünün tedavisinde ilk yapılması gereken, o kişinin yemek öğünlerinin sayısını arttırmak. Yedikten sonra üç-dört saat geçmeden yatmaması, yattıktan sonra başını yükseğe kaldırması, çok iyi bildiğimiz acılı, asitli yiyecekleri ortadan kaldırmak. Bunları yaptığınız zaman ilaca gerek kalmıyor. Reflü için aylarca, yıllarca ilaç kullanmaya gerek yok.”

Ne yapmalı?

Yatarken vücudun üst kısmının ve başın yüksekte olması yararlıdır. Bunun için, yatağınızın baş kısmını yaklaşık 15 cm yükseltecek şekilde destekleyin.

Alkol ve sigara kullanmayın

Gerekmedikçe aspirin ve diğer ağrı kesici, romatizma ilaçlarını kullanmaktan kaçının.

Kafein içeren bütün gıdalardan (kahve, çay, kafeinli-kolalı meşrubatlar, çikolata gibi) kaçının

Baharatlı, acılı ve yağlı gıdalardan kaçının

Öğünlerde çok fazla yemeyin; bunun yerine, az miktarda ve daha sık (ara öğünlerle) yemek yiyerek midenin gerginliğini ve asit salgısını azaltabilirsiniz

Yemek yedikten hemen sonra yatmayın, eğilerek iş yapmayın ve güç gerektiren işlerden kaçının

Dar ve sıkı giyecekler giymeyin

Yatmadan önceki 3 saat içinde gıda almayın; aksi halde yattığınızda midedeki asit miktarı çok olacaktır.



Şişmansanız kilo verin.