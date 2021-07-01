Referandum sonucunu takmayan İYİ Parti'den ucuz şov! "Kanal İstanbul için..."

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul tartışmalarının sağlıklı şekilde ilerlemediğini belirterek bu proje için referandum yapılmasını talep etti.

Bu konudaki tartışmaların sağlıksız işlediğini söyleyen Usta, konunun, kentleşme, su kaynakları, çevre, uluslararası anlaşmalar, dış politika, ekonomi ve finansmana ilişkin boyutları bulunduğunu belirtti.

Erhan Usta, “Bu kadar çok şey ortada iken hiçbir çalışma yapmadan inatla bir şeyler yapılması son derece yanlıştır. Tartışmaların sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi ihtiyacı vardır. Sayın Genel Başkanımızın dünkü grup toplantısında ifade ettiği gibi, bu konu vatandaşa sorulmalıdır. Mutlaka biz bir referandum yapılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapılması sonrasında yükün bir kısmının oraya gittiğini, Boğazlardaki gemi trafiğinin azaldığını söyleyen Usta, petrol tankerlerinin ölçeğinin büyüdüğünü ve Kanal İstanbul'dan geçmesinin riski olacağını da savundu.

İYİ Partili Erhan Usta, “Bu kanal yapılmış olsa bile petrol tankerlerinin yüzde 60'ının 70'inin hala Boğazlardan geçme zorunluluğu vardır. Esas risk, tankerlerin bu genişlikteki bir kanaldan geçmesi halinde ortaya çıkacaktır.” dedi.

Referanduma saygıları yok

İYİ Parti’nin bu referandum çağrısı ağızları açık bıraktı. Halkın oylamasına sunularak 2017’de referandum ile gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Seçimi’ni eleştiren ve her fırsatta eski çürük sisteme dönmek istediklerini dile getiren İYİ Parti’nin, sonuçlara saygı duyacaklarmış gibi yeniden referandum çağrısı yapması, “Ucuz şov” olarak yorumlandı. Bu çağrı sonrası sosyal medyadan çakma ülkücülere, "Siz önce halkın kararına saygı duyun" çağrıları yapıldı.