Refekatçi sektörü karaborsaya döndü! 24 saati 800 lira

Koronavirüs hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor. Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Bakıcı firmalarından çalışan özel refakatçiler bu alanda önemli bir görev üstleniyor. Belirli bir ücret karşılığında özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, koronavirüs hastalarına iyileşene kadar bakıyor. Ancak son zamanlarda sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarından verilen 'kovid-19 hastasına bakılır' ilanlarının fazlalığı dikkat çekecek oranda arttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi arıyor.



Bizim işimiz bu!



İlan veren kişilerden biri, hastanın bulunduğu servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, "Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak. Hastalarımıza 24 saati 600 liradan bakıyoruz. Hastanın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu" ifadelerini kullanıyor.



Referans bile veriyorlar



Refakatçi ilanlarının bazılarında "Özbek kadın bakıcı. Kovid-19 hasta bakımında tecrübeli. 5 yıldır İzmir'de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı. Diyalog ve ödeme aracısız, komisyonsuz doğrudan kendisiyle. Tecrübeli ve özenli bakım" ifadeleri yer alıyor.



Onlar 700-800 istiyor veb 600'e bakıyorum



İlan sahiplerinden bir diğeri ise koronavirüslü hastaya diğer bakıcıların 700-800 liraya baktığını kendisinin ise 600 liraya refakatçi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Koronavirüs hastasına hastanede ve kendi evinde bakıyorum. Ben gerekli önlemimi alıyorum, giriyorum. Referans da verebilirim, daha dün taburcu oldu hastam. Ondan bir hafta önce de baktım. Hemşireler tedavi saatlerinde tulumlarını giyip, maskelerini takıp, gözlüklerini takıp giriyorlar. Tekrar serumu almak için tekrar giyinmek istemiyorlar. Bana 'çıkartabilir misin?' diyorlar. Ben çıkartıyorum, 15 yıldır yapıyorum bu işi. Profesyonel hasta bakıcıyım. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim."



Hasta taburcu olduktan sonra 10 gün karantina



Ekiplerini koronavirüs hastalarına giden refakatçiler ve koronavirüs hastalarına gitmeyen refakatçiler olarak 2 gruba ayırdıklarını söylen bakıcı firması sahibi Efe Aydoğan ise çalışma sistemlerini şöyle anlatıyor: "Koronavirüs hastalarına giden refakatçileri başka hastalara gönderemiyoruz çünkü temaslı oldukları için riskli grup oluyorlar. Refakatçilerimiz alt değiştirme, sonda takma, ilaç takibi,, varsa hastaların yaralarının bakımını yapıyorlar. Yemek yemesini sağlayıp, beslenme düzeninin takibini sağlıyorlar. Hastanın doktoru ile bire bir görüşüp bunu yakınlarına rapor ediyorlar. Bir hastanın yanına girdiği zaman hasta iyileşene kadar o odadan çıkamıyor, izolasyon süreci bittikten sonra çıkabiliyor ancak. Çıktıktan sonra da kendisini 14 gün boyunca koruma altına alıyor. Eğer 14 günün sonunda bir şeyi yoksa tekrar çalışmaya gidiyor. Şu anda koronavirüs için günde yüzlerce telefon alıyoruz. Normal hastalar için de talep geliyor ama koronavirüs şu anda bayağı revaçta. Aile yakınlarının bazıları çekindiği için, bazıları kendi karantinada olduğu için, riskli grupta olduğu için gidip hastalarına bakamıyorlar. Hastaların yüzde 80'i yaşlı."



Biz de ekmeğimizi böyle kazanıyoruz



Refakat ettiği hasta odasından günlük yaşamını anlatan bir bakıcı firması çalışanı Demir Türkmen, "Pandemi çıktıktan sonra bu işe başladım. İnsanlara yardım etmek istedim. Tedbirlerimi alıyorum, yemeklerimiz ayrı zaten, çatal kaşıkları her şeyi ayrı ayrı tutuyorum. Maskemizi, eldivenimizi, değiştiriyoruz, odadan çıkarken kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Görevim bittikten sonra 14 gün evde kalıyorum. Allah'a şükür hiç yakalanmadım” diyor.



Başka bir bakıcı firmadan gelen refakatçi Ahmet Ağahan ise “Refakatçi olarak geldim buraya. Ekmeğimizi böyle kazanıyoruz biz de" dedi.