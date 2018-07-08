Refah ve kalkınmaya teknopark dopingi

Yerli üretimi ve ihracatı arttırmak, Ar-Ge yatırımlarını 25 milyar dolardan 60 milyar dolara taşımak için art arda teknoloji geliştirme bölgeleri (teknopark) açılıyor. Sayısı 81’i bulan bu bölgeler, ülke ekonomisine ivme kattığı gibi şehirleri kalkındırıyor. Örneğin Ankara Kahramankazan, Çankırı, Kastamonu ve Kırklareli’nde faaliyete geçecek olan teknoparkların yeni yatırımlara imkân tanıyacağı, yerel refahı arttıracağı öngörülüyor.

SAVUNMA ÜSSÜ YAPILIYOR

Ankara Kahramankazan’da Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 203 bin 535 metrekarelik alana inşa edilecek TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ildeki savunma firmalarını tek çatı altında toplamak amaçlanıyor. Bölgede hava taşıtları, motor üretimi; İHA sistemleri, uydu, türbin, mikro ve havaalanı ekipmanları ile yer hizmetlerine yönelik taşıt imalatı yapılacak.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

TAI ve ASELSAN’ın ortak çalışmalarda bulunacağı TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 600’ü aşkın firma faaliyet yürütecek, ve 8 bin Ar-Ge elemanı istihdam edilecek. Burada ayrıca yüzde 10 yabancı, yüzde 90 oranında yerli şirket yer alacak.

ARAŞTIRMACI ADEDİ ÜÇE KATLANACAK

Çankırı’da 125 bin 792 metrekare alana kurulacak teknopark da savunma, kimya, yazılım ve bilişim gibi stratejik sektörlerden 40 firma ile 100 araştırmacıya hizmet verecek. 10 sene içinde firma adedinin ikiye, araştırmacı adedinin üçe katlanacağı tahmin ediliyor.

PROJELER TİCARİLEŞECEK

Kastamonu’da 5 milyon liralık teknopark yatırımı memnuniyetle karşılandı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, bu yatırımla yeni şirketlerin açılacağını, önemli projelerin ticarileşeceğini ve sektörel ihtisas bölgelerinde müşterek atölyelerin açılacağını vurguladı.

Kastamonu’da 10 bin metrekarelik Teknoloji Geliş alana inşa edilecek teknoparktan enerji, gıda, makine ve imalat firmaları faydalanacak. İlk etapta 30 firma faaliyete başlayacak, 100’ü aşkın Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Kastamonu, girişimcilerin akın ettiği şehirlerden. Şehir, yenilenebilir enerji yatırımları ve mobilya sanayii ile umut vaat ediyor.

YER TAHSİS EDİLDİ

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni sabırsızlıkla bekleyen şehirlerden biri de Kırklareli. Bölge için Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kayalı Kampüsü’nde 44 bin 686 bin metrekarelik arsa tahsis edildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, hem eğitime hem de ekonomiye önemli katkı sunacak. KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, bölgenin şehirde gerek üretimi gerek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artıracağını kaydetti. İçecek ve kimyasal ürün imalatı, yazılım, bilişim, makine, tarım, tekstil, ilaç, enerji ve robotik alanlarında yatırımların hayata geçirileceği bölgede bin Ar-Ge elemanı görev yapacak.

YATIRIMCILARIN TAKİBİNDE

Kırklareli yerli ve yabancı yatırımcıların radarında. Japonlar şehirde yer arıyor. Üçüncü nükleer santral için İğneada’nın adı geçiyor. Beldeye İstanbul’dan 3 saatte erişmek mümkün.