Refah Partisi’nden Afganistan üzerinden D-8 vurgusu

Afganistan’da Taliban’ın son olarak başkent Kabil’e girmesiyle yönetimi ele almasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erbakan, açıklamasında D-8 üyesi ülkelere de seslendi.

Erbakan, yaptığı açıklamada, “Kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan ABD Yönetimi ve arkasındaki güçlerin, bozuk zihniyetleri ve çarpık hak anlayışları nedeniyle ellerini sürdükleri her nokta perişan olmakta, askerlerini gönderdikleri her coğrafyada kaos hakim olmaktadır. Yaptıkları planlar, projeler, attıkları adımlar tüm insanlığın zarar hanesine yazılmakta, çözmeyi vaad ettikleri sorunlar daha da derinleşmekte daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır. Faili şaibeli 11 Eylül 2001 olaylarını bahane ederek gerçekleştirilen uluslararası müdahalenin, aradan geçen 20 senenin sonunda Afganistan’ı getirdiği nokta ortadadır. ABD güçleri girdikleri bölgeye her zaman olduğu gibi yine çatışma, kaos, kan ve gözyaşı getirmişlerdir. Aynen Irak’ta olduğu gibi Afganistan da müdahale sonrası eskisinden daha da karmaşık ve problemli hale gelmiştir” dedi.

D-8 üyeleri bir araya gelmelidir

D-8’e vurgu yapan Erbakan, “Bu yaşananlar, ne kadar büyük maddi güce, ne kadar gelişmiş silahlara ve teknolojiye sahip olurlarsa olsunlar, doğru hak anlayışına sahip olmayanların insanlığa saadet ve selamet getiremeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Başta Türkiye olmak üzere, Afganistan’a komşu olan D-8 üyesi İran ve Pakistan ve Afganistan ile sınırı olan Türkistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile Afganistan konusunda çözüme yönelik diplomatik adımlar atması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.