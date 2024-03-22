Refah kentine sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi!
Siyonist saldırıları altındaki Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinlilerin günlük yaşamları zor şartlar altında devam ediyor.
Siyonist saldırıları altındaki Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinlilerin günlük yaşamları zor şartlar altında devam ediyor.
İşgalcilerin saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan ancak burada da saldırıların hedefi olan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin bir kısmı çadır kentlerde yer bulamadıkları için yol kenarı ve parklarda kurdukları derme çatma çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi sürüyor.
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