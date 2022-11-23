Reel politika haa! Ahmet Taşgetiren şu cümle ile beni bir daha yıkıyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da yazan Ahmet Taşgetiren'in darbeci Sisi hakkında söylediği, "Çetin ceviz" ifadesini eleştirdi, kendisi hakkındaki yazıya cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mısır’ın darbecisi Sisi ile el sıkışmak zorunda kalmasını tüm müslümanları suçlayarak eleştirmiştim..

Öyle ya..

9 yıl boyunca, Sisi ile bırakın el sıkışmayı, aynı masaya oturmayı bile reddeden Erdoğan, çakallar dünyasının kuşatması sonunda, o “fotoğraf”a mecbur kaldı ise..

Bence hepimiz suçluyuz..

İlk suçlular ise.. 9 yıl direnmeden.

Sisi darbeyi yaptığı günün ertesinde, “Bize ne Mısır’ın içişlerinden. Mursi seçilmişse seçilmiş. Şimdi indirildi. Darbe ile de indirilse.. Biz Sisi’yi kabul etmek zorundayız” diyenlerdir..

Bunu söyleyenler, muhafazakar kesimden de olsa, sosyal demokratlardan da olsa..

İlk kınanmayı hakedenlerdir..

Erdoğan’a “Noldu noldu?” diyenler..

Ahlaklı iseler. Dürüst iseler..

Önce, Sisi’yi katliam yaptığı günün ertesinde, daha ellerini yıkamadan tebrik etmek ve Cumhurbaşkanı olarak kutlamak gerektiğini söyleyenlerdir..

Onu söyleyenler. Söyleyebilenler..

9 yılın ardından.. Çakallar dünyasının baskısı ile el sıkışan Erdoğan’a söz söyleme hakkını kazanırlar..

Bu temel girişten sonra..

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