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15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

Almanya nüfusu göç dalgasının hızının azalması ve ölüm oranlarının doğum oranlarının önüne geçmesi nedeniyle il kez azalma kaydetti.

#1
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

Buna göre, 2025 sonu itibarıyla ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 110 bin (yüzde 0,1) azalarak 83,5 milyona geriledi. Nüfustaki bu daralmanın, artan doğal nüfus açığından (doğum-ölüm farkı) ve ülkeye yönelik net göçün hız kesmesinden kaynaklandığı belirtildi.

#2
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

İŞTE ÜLKE ÜLKE NÜFUS SAYILARI!

#3
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

TANZANYA

#4
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

"BABY BOOMER" KUŞAĞI YAŞ YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR Mevcut demografik gelişmelerin ülkedeki yaş yapısını da önemli ölçüde dönüştürmesi dikkati çekti. "Baby Boomer" kuşağı olarak adlandırılan 60 ila 79 yaş grubundaki nüfus yüzde 2,5 büyürken diğer tüm yaş gruplarında gerileme yaşandı. Buna karşılık, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düşük doğum oranlarına sahip kuşakların bu yaşa ulaşması sebebiyle, 80 yaş ve üzerindeki nüfus 151 bin kişi azaldı. Ülkede ayrıca 20 yaş altı çocuk ve genç nüfusu 88 bin, 20-59 yaş arası çalışan yetişkin nüfusu ise 409 bin geriledi.

#5
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

TÜRKİYE

#6
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

İRAN

#7
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

VİETNAM

#8
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

D. KONGO CUM.

#9
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

FİLİPİNLER

#10
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

MISIR

#11
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

JAPONYA

#12
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

MEKSİKA

#13
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

ETİYOPYA

#14
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

RUSYA

#15
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

BANGLADEŞ

#16
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

BREZİLYA

#17
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

NİJERYA

#18
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

PAKİSTAN

#19
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

ENDONEZYA

#20
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

ABD

#21
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

ÇİN

#22
Foto - 15 yıldır ilk kez oluyor! Avrupa ülkesine büyük şok!

HİNDİSTAN/ derleyen: haber7

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