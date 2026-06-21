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Gündem CHP’li belediye çalışanından eczacı kadına hayvanlı tuzak!
Gündem

CHP’li belediye çalışanından eczacı kadına hayvanlı tuzak!

Yeniakit Publisher
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CHP’li belediye çalışanından eczacı kadına hayvanlı tuzak!

İzmir’in Selçuk ilçesinde, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen eczacı Beray Yürek'i feci şekilde darbedip kemerle boğmaya çalışan belediye çalışanı H.Z. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayın ardından işine son verildiği öğrenildi.

Olay, 19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Yeni Şirince Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin saldırısına uğradı. Feci şekilde darbedilip kemerle boğulmaya çalışılan ve vücudunda ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

Şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

HAYATTA KALMAM ŞANS ESERİ

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını ve burada saldırıya uğradığını anlatan Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.
İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.

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Yorumlar

dingil

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