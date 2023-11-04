Geçtiğimiz haftalarda Çin’de tanıtılan Redmi Note 13 serisi, yakın bir zamanda global pazarda da kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Son sızıntıları sizler için bir araya getirdik.

Redmi Note 13 serisi özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefonların Avrupa’da satışa sunulması planlanırken, son raporlar, serinin üst düzey modeli olan Redmi Note 13 Pro’nun etkinlik öncesinde FCC veri tabanında listelendiğini gösteriyor.

Redmi Note 13 Pro, 2312DRA50G model numarasıyla FCC veri tabanında görünmüş durumda. Ne yazık ki, bu liste cihazın özelliklerini açıklamıyor, ancak global lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor. Hatırlatmak gerekirse, seri Avrupa’ya bu yılın başlarında geldi ve bu nedenle Redmi Note 13 ailesinin benzer bir tanıtım takvimi izlemesi bekleniyor.

Cihazın Çin ve Avrupa sürümleri arasında teknik özellikler açısından büyük farklar olması beklenmiyor. İlerleyen dönemde, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, OLED ekran, 200 Megapiksel OIS Samsung HP3 ana kamera ve 16GB LPDDR5 RAM gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.