Reddi miras maaşı engellemez

SORU: Rahmetli olan eşimin bankalara borçları var. Bu borçları bizim ödeyebilmemiz mümkün değil. Mirası reddetsem ölen kocamdan dolayı dul maaşı alma hakkım kaybolur mu? Canan H.

CEVAP: Sosyal sigorta hakkı vazgeçilemeyen, devredilemeyen haklardandır. Yani kişi istemese bile bu haktan mahrum olması söz konusu olmaz. Bu nedenle mirasın reddedilmesi, ölüm aylığına, daha açık ifade ile dul ve yetim aylığı almaya engel değil. Mirası reddetseniz de SGK’ya yazılı müracaatta bulunmanız halinde size dul aylığı bağlanır. Ancak eşiniz Bağ-Kur sigortalısı ise ve Bağ-Kur prim borcu da varsa prim borcunu ödemezseniz maaş bağlanması mümkün olmaz.