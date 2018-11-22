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Reddi miras maaşı engellemez

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, reddi miras konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:31
Reddi miras maaşı engellemez

SORU: Rahmetli olan eşimin bankalara borçları var. Bu borçları bizim ödeyebilmemiz mümkün değil. Mirası reddetsem ölen kocamdan dolayı dul maaşı alma hakkım kaybolur mu? Canan H.

CEVAP: Sosyal sigorta hakkı vazgeçilemeyen, devredilemeyen haklardandır. Yani kişi istemese bile bu haktan mahrum olması söz konusu olmaz. Bu nedenle mirasın reddedilmesi, ölüm aylığına, daha açık ifade ile dul ve yetim aylığı almaya engel değil. Mirası reddetseniz de SGK’ya yazılı müracaatta bulunmanız halinde size dul aylığı bağlanır. Ancak eşiniz Bağ-Kur sigortalısı ise ve Bağ-Kur prim borcu da varsa prim borcunu ödemezseniz maaş bağlanması mümkün olmaz.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:31
  1. Miras
  2. dul maaşı
  3. Sosyal sigorta hakkı
  4. mirasın reddedilmesi
  5. ölüm aylığı
  6. SGK
  7. dul aylığı
  8. Bağ-Kur
  9. Bağ-Kur prim borcu

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