Red Bull'un Zilli Öküz'e açtığı davada karar verildi!

Geçen yıl sonu cirosu 10 milyar doları bulan Red Bull GmbH ile, Zilli Öküz Gazoz adı ile üretim yapmak isteyen Antalyalı esnaf Salman Akşun (43), ‘marka hakkına tecavüz’ iddiası ile karşı karşıya kaldı. Red Bull avukatları, Akşun’un tescil ettirmek istediği markanın logosunda yer alan boğa figürü ile kendi markalarında yer alan kırmızı boğaların, tüketici açısından karıştırılabileceğini iddia etti. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan olumsuz yanıt alan Red Bull, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra bilirkişi raporu hazırlattı. Üç kişilik heyet, hazırladıkları raporu geçen mayıs ayı sonunda mahkemeye sundu.

"Görsel ve işitsel benzerlik yok"

Raporda özetle şöyle denildi: “Dava konusu markanın esas unsuru ‘Zilli Öküz’. İki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik yok. Bu nedenle tüketicinin de karıştırma ihtimali olmaz.” Raporun mahkemeye sunulması sonrası hem Red Bull, hem davalı Salman Akşun’un avukatları beyanda bulundu.

"Bu tercih tesadüfi değil"

Red Bull adına rapora ilişkin itirazda bulunan Av. Zeynep Seda Alhas, dilekçesinde şunlara vurgu yaptı: “Bilirkişi raporu eksik incelemeye dayanıyor. Raporda, müvekkilin tescilli markası kırmızı boğaya hiç yer verilmemiş. Nitekim dava konusu marka da bir kırmızı boğa tasvirinden ibaret. Davalının markasının esas unsuru ‘Zilli Öküz’ değil. Kırmızı boğa şeklinin hiç dikkate alınmaması fahiş bir hata. Küçük bir kelime unsuru, devasa bir şekil unsurunun önüne geçemez. Şekli yok sayan bir inceleme eksiktir. Davalı marka, kırmızı renkli boğa şeklinden ibaret. Marka sahibinin bu başvurusunun amacı, müvekkilin markalarının bilinirliğinden faydalanma amaçlı. Ki bu tercih tesadüfi değil. Yeni bir rapor alınsın.”

"Haksız yararlanma gibi bir durum söz konusu değil"

Salman Akşun’un avukatı Dr. Barış Günaydın’ın ise, raporun, yargılama aşamasında ileri sürdükleri savunmaları ispat eder nitelikte olduğunu kaydetti. Av. Barış Günaydın, dilekçesinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Davalı müvekkilin, Red Bull’un markalarından haksız yararlanma gibi bir durum söz konusu değil. Rapor çelişkisiz ve hakkaniyete uygun. Davanın reddine karar verilsin.”