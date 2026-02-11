Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun “El Turco” Belgeseli Galası Gerçekleşti

TRT Spor ve Red Bull iş birliğiyle hazırlanan El Turco: Toprak Razgatlıoğlu belgeselinin ön gösterimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun pistteki zaferlerinden kariyer yolculuğuna uzanan yolculuğunu konu alan belgesel, Perşembe akşamı TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT Spor ve Red Bull iş birliğiyle hazırlanan “El Turco: Toprak Razgatlıoğlu” belgeselinin galası Terminal Kadıköy’deki Paribu Art’ta gerçekleştirildi. Basın mensuplarının ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı galada, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun üç dünya şampiyonluğuna uzanan kariyer yolculuğu ilk kez geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşıldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun pistte elde ettiği tarihi zaferlerin yanı sıra disiplinini ve kararlılığını odağına alan belgesel; sporcunun genç yaşta başladığı kariyerinden dünya şampiyonluklarına ve MotoGP’ye uzanan zorlu sürecini çarpıcı görüntüler ve özel röportajlarla aktarıyor. “El Turco”, yalnızca bir spor başarı hikâyesi değil, aynı zamanda azmin sınırları nasıl aşabildiğine dair ilham veren bir portre sunuyor.

Gala, spor ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Galaya, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun yanı sıra Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bahattin Sofuoğlu, Berke Dikişçioğlu, Bora Altıntaş, Yunus Emre Gültekin, Ferit (wtcN) Karakaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterimin ardından konuşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, belgeselin kendisi için taşıdığı anlamı “Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem duygusal hem de herkesin gurur duyduğu bir belgesel oldu. Benim için çok anlamlı ve önemli. Neredeyse hayatımı anlatıyor gibi; baştan sona hedeflerimizi, hayallerimizi tek tek gerçekleştirdiğimiz bir belgesel izledik. Tabii ki de daha gerçekleştireceğimiz çok hedefler ve hayaller var çünkü şimdi MotoGP yolundayız. İlk sene çok zor olacak ama 2027 ve sonrası daha iyi olacağına inanıyorum. MotoGP’de sadece yarışmak değil, önemli ve başarılı bir şekilde hatırlanmak istiyorum. İnşallah bir dünya şampiyonluğu olursa bu inanılmaz bir şey olur. Kariyerimi dolu dolu yaşamış bir sporcu olurum. Bu yolculuğa da bu hayalle çıktık. Her zaman yeni meydan okumaları çok seviyorum, aynı BMW’deki gibi... İnanıyorum ki 2027’de her şey çok daha farklı olacak. Belgeselde izlediğimiz serüven devam edecek diye düşünüyorum” sözleriyle ifade etti.

“Herkesin çok büyük beklentisi var. Tarih yazıyoruz ama o tarihi de en iyi şekilde yazmak istiyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyorum, podyumlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız. En büyük hedefim belgeselde gördüğümüz gibi Türk bayrağı ile podyuma gelmek. İnşallah nasip olur. Bunu gerçekten gönülden istiyorum. Sizlerin de zaten desteği gerçekten çok mutlu ediyor ve beni güçlendiriyor. Bu yola hep beraber çıktık, hep beraber başaracağız.”

“El Turco: Toprak Razgatlıoğlu” belgeseli, yarın saat 17.45’te TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Red Bull sporcusunun MotoGP’ye uzanan ilham verici hikâyesini konu alan yapım, Türkiye’nin motor sporları alanındaki en önemli başarı öykülerinden birini izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.