Olacak iş değil bu! Gündemi sallayacak gelişme olsa gerek! Arda Güler sevilmiyor mu?

SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in son Instagram paylaşımına sadece Lyon'a kiralanan Endrick yorum yaptı. Bu durum kafaları karıştırdı.

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sezon sonunda Arsenal'e satılabileceği iddia ediliyor. Milli futbolcumuzun bir Instagram paylaşımı ise kafaları iyice karıştırdı.

Arda, kendisi ve sevgilisinin bazı karelerini yayınladı...

Mevcut Real Madrid kadrosundan hiçbir takım arkadaşı bu görsellere yorum yapmadı. Akıllara ise birçok farklı soru geldi.

Sadece fazla oynayamadığı için Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvet Endrick, sessiz kalmadı. Genç sambacı. "Wowww Top (zirve)" mesajını gönderdi. Arda bu sezon sık sık oyundan çıkarıldığı için bazı tepkilerde bulunmuştu.

Eğer milli futbolcu sezon sonunda satılırsa, Fenerbahçe'nin yüzde 20'lik pay hakkı devreye girecek. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar bonuslarla birlikte Real Madrid'den Arda için 26 milyon euro aldı. 20 yaşındaki futbolcunun dünya deviyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

