CHP soslu ‘DEM’li kara deprem propagandası

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

11 afet ilinde çakılı tek çivisi bulunmayan CHP’nin deprem konutlarıyla ilgili karalama kampanyaları DEM’e de ilham oldu. Afet illerinde yapılan 455 bin konutu görmezden gelen Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, konteynerde yaşayan depremzedeleri diline dolayarak, “21 metrekareye 3 yıldır sığdırılmış hayatlar söz konusu” safsatasına sarıldı.

AFAD VE KIZILAY’A AYIP

Hatimoğulları, 6 Şubat’tan bu yana depremzedelerin can damarı olan AFAD ve Kızılay’ı kötülemekten de çekinmedi. Akıllara ise Özgür Özel’in yalanları geldi. Özel, deprem konutları için afetzedelere boş senetler imzalatıldığı ve faiz uygulanacağı söylemişti. Özel’e Hatay’da “Zor durumdayız” diyen kadının eşinin üzerine 3 araç olduğu, ailenin ihtiyaç sahibi kategorisinde yer almadığı ortaya çıkmıştı. Afet kentlerine çöp kutuları göndermekle övünen Özel, iktidarın elinden çıkan 455 bin konutu da küçümseyerek kendini güldürmüş, yüzü kızarmamıştı.

YALANLA BİR YERE VARILMAZ

Akit’e konuşan AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise şunları söyledi: “Cuma günü Adıyaman’da idim. Orada yapılan çalışmaları gördüm. Bir mühendis olarak çalışmaları takdir ettim. Baştan sona yenilenen şehirlerle karşılaşıyorum. O nedenle CHP ve DEM’den gelen yalan yanlış beyanlar ehemmiyet taşımıyor. Halk da her şeyi not ediyor. CHP ve ona uyan DEM’in tavrı çok yanlıştır, haksızlıktır, insafsızlıktır.

ACI SİMSARLARI

“CHP’liler ve DEM’lilerce kapalı kapılar ardında Bakan Murat Kurum’a teşekkür edildiği bilinmektedir. O nedenle şu anda bambaşka bir edaya bürünmek yersizdir. Acılar büyüktür. Aileler yok olmuştur. 6 Şubat depremlerini belleklerden atmak için tüm imkânlar kullanılmaktadır. Binalar tek tek elden geçirilmektedir. Hâl böyleyken yalana, tiyatroya gidenler hata etmektedir. Bilhassa DEM, daha dikkatli olmalıdır. Eksikleri belirtmelidir ama eserlere kör kalmamalıdır. Bu ikisinin aklını başına devşirmesi elzemdir.”