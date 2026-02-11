Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı!

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Erzurum Valiliği döneminde başıboş köpeklerin “tamamının toplandığını” ve sayının sıfırlandığını açıklaması, atamasının ardından yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi’nin, Erzurum Valisi olarak görev yaptığı dönemde başıboş sokak köpeklerine yönelik yürüttüğü çalışmalar yeniden gündeme geldi.

Çiftçi, 6 Kasım 2025’te Erzurum’da düzenlenen “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı açıklamada, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını ve “sayının sıfırlandığını” ifade etmişti.

Çiftçi toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizdeki rakamlara göre ilimizde, ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız. Şubat ayından beri hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın can güvenliği açısından ele aldığı bu konuda değişik çalışmalar yürüttük. Nüfusu 25 bini geçen tüm belediyelerle benim başkanlığımda birebir toplantılar yaptık ve süreci bu şekilde başlattık.”

Çalışmalar kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağının kapasitesinin 600’den 1500’e çıkarıldığı, bazı ilçe belediyelerinde ise barınak inşaatlarının sürdüğü belirtilmişti. Çiftçi, bu tesislerin kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını kaydetmişti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanının da aynı ay içinde tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

Çiftçi ayrıca belediyelerin bu alandaki bütçe kullanımını denetlemek amacıyla valilik bünyesinde özel bir denetim mekanizması oluşturulduğunu belirtmişti.

“Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmaları gerekiyor. Bu bütçelerin ayrılmasını birebir takip ettik. Ayrılan payın başka amaçlarla kullanılmaması için ayrı bir denetim ekibiyle kontrol sağladık. Süreci başından sonuna kadar bu şekilde yürüttük.”

Çiftçi, vatandaşların başıboş sokak köpeği gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabileceklerini de ifade etmişti.

Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı görevine atanmasının ardından, ülkedeki başıboş köpek sorununa da daha kalıcı çözümler üretmesine yönelik beklentiler arttı.