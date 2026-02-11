  • İSTANBUL
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Fazla kilolarla başı dertte olanlar bu haberimize bir göz atmalı mutlaka...

#1
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Yıllardır "zayıflamak için tatlıdan uzak durun" sözünü duyduk. Ancak Dr. Neal Barnard ve Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar bu kuralı temelinden sarsıyor. Yağları vücuttan adeta su gibi akıtan "bir numaralı" besin, aslında doğanın bize sunduğu en lezzetli tatlılardan biri!

#2
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.

#3
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Uzman doktor, bu küçük meyvenin kilo verme sürecinde en etkili besinlerden biri olduğunu belirtti.

#4
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Yaban mersinini tercih etmeyenler için doktor, ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğini önerdi.

#5
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

#6
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

"Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak duruyor; muhtemelen etkilerden biri de bu" dedi.

#7
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

"Düzenli olarak tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz, bunun ise yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz."

#8
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Meyvelerin kalorisi çok düşük olsa da, küçük meyvelerin kilo verme üzerindeki etkisi aynı zamanda antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin içeriğine de bağlıdır.

#9
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Doktor, antosiyaninlerin iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.

#10
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini öne sürdü.

#11
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Karaciğer ve bağırsaklar gibi bazı hayati organlarınızın yakınında gizlenen iç organ yağları, kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir.

#12
Foto - En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

90 günde yapılacak sağlıklı diyetle bu zayıflamayı da gerçekleştirmenin mümkün olduğunu uzmanlar masaya koydu. Bu konuda da aksi bir durum gerçekleşirse uzmanlardan destek alınması gerektiğini de unutmamak lazım.

