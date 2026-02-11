En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!

Yıllardır "zayıflamak için tatlıdan uzak durun" sözünü duyduk. Ancak Dr. Neal Barnard ve Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar bu kuralı temelinden sarsıyor. Yağları vücuttan adeta su gibi akıtan "bir numaralı" besin, aslında doğanın bize sunduğu en lezzetli tatlılardan biri!