En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor!
Yıllardır "zayıflamak için tatlıdan uzak durun" sözünü duyduk. Ancak Dr. Neal Barnard ve Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar bu kuralı temelinden sarsıyor. Yağları vücuttan adeta su gibi akıtan "bir numaralı" besin, aslında doğanın bize sunduğu en lezzetli tatlılardan biri!
Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.
Uzman doktor, bu küçük meyvenin kilo verme sürecinde en etkili besinlerden biri olduğunu belirtti.
Yaban mersinini tercih etmeyenler için doktor, ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğini önerdi.
Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.
"Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak duruyor; muhtemelen etkilerden biri de bu" dedi.
"Düzenli olarak tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz, bunun ise yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz."
Meyvelerin kalorisi çok düşük olsa da, küçük meyvelerin kilo verme üzerindeki etkisi aynı zamanda antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin içeriğine de bağlıdır.
Doktor, antosiyaninlerin iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.
Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini öne sürdü.
Karaciğer ve bağırsaklar gibi bazı hayati organlarınızın yakınında gizlenen iç organ yağları, kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir.
90 günde yapılacak sağlıklı diyetle bu zayıflamayı da gerçekleştirmenin mümkün olduğunu uzmanlar masaya koydu. Bu konuda da aksi bir durum gerçekleşirse uzmanlardan destek alınması gerektiğini de unutmamak lazım.
