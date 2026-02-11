  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okulda silahlı katliam! 10 kişi hayatını kaybetti 11 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran'a yeni bir tehdit daha! 'Yenidoğan ölümlerini araştıran Meclis komisyonu raporu yetersiz!' Medeniyetsiz Batı'nın insan hakları maskesi düştü! ChatGPT'de Reklam Dönemi Başlıyor: OpenAI Ücretsiz Kullanıcılar İçin Düğmeye Bastı! Solak mahalle karıştı! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e salvolar Trump'tan Batı Yaka açıklaması! Dikkat çeken ilhak sözleri İran'dan savaş açıklaması: Netanyahu başka bir şey düşünmüyor AFAD duyurdu! Erzincan'da deprem
Dünya İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya
Dünya

İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya

Eski İngiliz Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, Büyük Britanya’nın savunma kapasitesinin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Carter, “Silahlı kuvvetlerimiz güçsüz ve korkarım ki düşmanlarımız bunun farkında. 10 bin askerimiz bile yok. Donanmamız 10 silahlı savaş gemisi konuşlandırabiliyor. 9 savaş uçağı filomuz var ve çok az füze ve mühimmatımız bulunuyor” dedi.

TAHSİN HAN

Amerika ile birlikte dünyaya fitne ve kaos yayan İngilizlerin askeri anlamda dibe vurduğunu İngiltere eski Genelkurmay Başkanı, açıkladı...
Sir Nick Carter, İngiliz silahlı kuvvetlerinin bugünkü trajik durumunu ortaya koyarken, herkesi şoke etti.

Yunan Pentapostagma haber sitesinin haberine göre; 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri, İngiltere içindeki ve dışındaki birçok askeri uzman, bir zamanlar güçlü olan Avrupa ülkesinin yabancı bir süper güçle tam ölçekli bir silahlı çatışmaya karşı savunmasız kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu endişeler, İngiliz silahlı kuvvetlerindeki üst düzey subaylar tarafından da doğrulandı.

Britanya çaresiz

 

Daha detaylı olarak, eski Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter yakın zamanda yaptığı açıklamada, uzun bir zayıflama döneminin sonucunda Britanya’nın savunma kapasitesinin şu anda tarihsel olarak en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Tanınmış ünlü general Sir Carter, “Silahlı kuvvetlerimiz güçsüz ve korkarım ki hem müttefiklerimiz hem de düşmanlarımız bunun farkında” diyor kendine özgü üslubuyla.

General Carter, İngiliz ordusunun 10.000’den fazla muharip asker temin edebileceğinden de şüphe duyduğunu sözlerine ekleyerek, “Donanmamız sadece 10 silahlı savaş gemisi konuşlandırabiliyor, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) ise Soğuk Savaş dönemindekinden 10 kat daha az sayıda, sadece 140 uçaktan oluşan 9 savaş uçağı filosu var. Ayrıca çok az füze ve mühimmatımız var...” diyerek hayal kırıklığını ortaya koydu.

 

SİBAR GÜVENLİKTE DE ÇARESİZİZ

Carter, coğrafi konumu ve mevcut jeopolitik durum nedeniyle Birleşik Krallık’ın son derece savunmasız olduğunu vurguladı. Bunun nedenlerinden biri de Britanya’nın dış ithalata olan yoğun bağımlılığıdır: Gıdanın yüzde 40’ı ve devletin tükettiği enerjinin yüzde 45’i ithal edilmektedir.

Sir Carter, “Enerji ve internet, koruyamadığımız denizaltı boru hatları aracılığıyla adamıza taşınıyor. Siber güvenlik alanında da çaresiziz, gelen balistik füzelere karşı neredeyse hiç koruma aracımız yok ve genel olarak hava savunmamız Ukrayna’da etkisiz kaldı” diye konuştu.

SİR KNİGHTON: İNGİLTERE KENDİNİ KORUYAMAZ

 

Carter’ın endişeleri, İngiliz Genelkurmay Başkanı Tuğamiral Sir Richard Knighton’ın yakın zamanda yaptığı açıklamayla daha da arttı; Knighton, Birleşik Krallık’ın düşman saldırısı durumunda topraklarını savunmak için bir askeri plana bile sahip olmadığını belirtmişti.

İngiliz ordusunu eleştirenler sadece İngiliz subaylar değil. NATO ve dünyadaki askeri uzmanlar ve analistler de, Britanya’nın artık bir süper güç olmadığını, aynı zamanda Rusya ve Çin’e karşı ölçülebilir bir askeri tehdit bile oluşturmadığını savunuyor.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi!
İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi!

Avrupa

İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi!

İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası bir istifa haberi daha geldi
İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası bir istifa haberi daha geldi

Dünya

İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası bir istifa haberi daha geldi

Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi
Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi

Dünya

Epstein belgeleri İngiltere’yi sarstı! Starmer’dan istifa çağrılarına cevap verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23