İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya

TAHSİN HAN

Amerika ile birlikte dünyaya fitne ve kaos yayan İngilizlerin askeri anlamda dibe vurduğunu İngiltere eski Genelkurmay Başkanı, açıkladı...

Sir Nick Carter, İngiliz silahlı kuvvetlerinin bugünkü trajik durumunu ortaya koyarken, herkesi şoke etti.

Yunan Pentapostagma haber sitesinin haberine göre; 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri, İngiltere içindeki ve dışındaki birçok askeri uzman, bir zamanlar güçlü olan Avrupa ülkesinin yabancı bir süper güçle tam ölçekli bir silahlı çatışmaya karşı savunmasız kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu endişeler, İngiliz silahlı kuvvetlerindeki üst düzey subaylar tarafından da doğrulandı.

Britanya çaresiz

Daha detaylı olarak, eski Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter yakın zamanda yaptığı açıklamada, uzun bir zayıflama döneminin sonucunda Britanya’nın savunma kapasitesinin şu anda tarihsel olarak en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Tanınmış ünlü general Sir Carter, “Silahlı kuvvetlerimiz güçsüz ve korkarım ki hem müttefiklerimiz hem de düşmanlarımız bunun farkında” diyor kendine özgü üslubuyla.

General Carter, İngiliz ordusunun 10.000’den fazla muharip asker temin edebileceğinden de şüphe duyduğunu sözlerine ekleyerek, “Donanmamız sadece 10 silahlı savaş gemisi konuşlandırabiliyor, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) ise Soğuk Savaş dönemindekinden 10 kat daha az sayıda, sadece 140 uçaktan oluşan 9 savaş uçağı filosu var. Ayrıca çok az füze ve mühimmatımız var...” diyerek hayal kırıklığını ortaya koydu.

SİBAR GÜVENLİKTE DE ÇARESİZİZ

Carter, coğrafi konumu ve mevcut jeopolitik durum nedeniyle Birleşik Krallık’ın son derece savunmasız olduğunu vurguladı. Bunun nedenlerinden biri de Britanya’nın dış ithalata olan yoğun bağımlılığıdır: Gıdanın yüzde 40’ı ve devletin tükettiği enerjinin yüzde 45’i ithal edilmektedir.

Sir Carter, “Enerji ve internet, koruyamadığımız denizaltı boru hatları aracılığıyla adamıza taşınıyor. Siber güvenlik alanında da çaresiziz, gelen balistik füzelere karşı neredeyse hiç koruma aracımız yok ve genel olarak hava savunmamız Ukrayna’da etkisiz kaldı” diye konuştu.

SİR KNİGHTON: İNGİLTERE KENDİNİ KORUYAMAZ

Carter’ın endişeleri, İngiliz Genelkurmay Başkanı Tuğamiral Sir Richard Knighton’ın yakın zamanda yaptığı açıklamayla daha da arttı; Knighton, Birleşik Krallık’ın düşman saldırısı durumunda topraklarını savunmak için bir askeri plana bile sahip olmadığını belirtmişti.

İngiliz ordusunu eleştirenler sadece İngiliz subaylar değil. NATO ve dünyadaki askeri uzmanlar ve analistler de, Britanya’nın artık bir süper güç olmadığını, aynı zamanda Rusya ve Çin’e karşı ölçülebilir bir askeri tehdit bile oluşturmadığını savunuyor.