Sağlık
Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Uzman isimden bu hastalıkla ilgili ciddi ve net uyarılar geldi.

#1
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Güven Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan İltar, "Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa; kireçlenme, kıkırdak aşınması, menisküs ya da bağ lezyonu açısından mutlaka hekim değerlendirmesi gerekir" dedi.

#2
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Prof. Dr. Serkan İltar, dizden gelen tıkırtı ve çıtırtı seslerinin çoğu zaman tek başına endişe nedeni olmadığını fakat ağrı ve şişlik olması durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

#3
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

İltar, diz ekleminden gelen tıkırtı ve benzeri seslerin son dönemde hastaların en sık sorduğu konular arasında yer aldığını ifade ederek, bu seslerin her zaman bir hastalık anlamına gelmeyebileceğini söyledi.

#4
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Seslerin yalnızca eklem içinden gelmediğini ifade eden İltar, "Normalde dizimizden ses gelmesi endişe edecek bir şey değil.

#5
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Eklem içi ya da eklem çevresi dışındaki kasların, tendonların ya da bağların kemik çıkıntılar üzerinde hareketleriyle ortaya çıkan sesler var. Tıkırtı sesine ağrı eşlik ediyorsa, şişlik gelişiyorsa, hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyorsa o zaman kaygılanmalı ve mutlaka doktora müracaat etmeliyiz.

#6
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Bu sesler; osteoartrit (kireçlenme), kıkırdak aşınması, menisküs lezyonu ya da bağ lezyonu gibi problemlerle ilişkili olabilir. Araya sıkışıp takılan bir şey var mı yok mu araştırılmak üzere doktora başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

Diz ekleminde kireçlenme gelişimiyle ilgili risk durumlarına da değinen İltar, "Üç majör faktör var. Genetik yatkınlık, fazla kilo ve yaş alma. Birkaç kilo bir şey olmaz demeyelim. Dizin taşıdığı yük çok büyük" cümlelerine yer verdi.

#8
Foto - Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa...

İleri düzey diz osteoartritinde son aşama tedavilerden birinin diz protezi olduğunu açıklayan İltar, "Robotik uygulama, ameliyattan önce planlamayı hatasız şekilde sunuyor. Daha iyi bağ dengesi kurmaya yardımcı olabiliyor. En önemli dezavantajı günümüz şartlarında ekonomik yük" ifadelerini kullandı.

