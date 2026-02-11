  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı! En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor! Siirt’in ünlü yemeği tescillendi Nihayet konuştu: Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu iddialarına ilk cevap, olay sözler Afet konutlarının ödeme detayları açıklandı! İşte merak edilenler Olacak iş değil bu! Gündemi sallayacak gelişme olsa gerek! Arda Güler sevilmiyor mu? Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa... Şansal Büyüka Erman Toroğlu'na hak verdi... Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan ne istediğini açıkladı Modern teknoloji ile ziyaretçilerle buluştu Yapay zeka müzesinde Osmanlı rüzgarı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Siirt’in ünlü yemeği tescillendi
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Siirt’in ünlü yemeği tescillendi

Türk patent ve Marka Kurumu, Siirt'in yöresel "Pırtike Çorbası'na coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

#1
Foto - Siirt’in ünlü yemeği tescillendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin köklü kültür ve gastronomi mirası korunarak geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Siirt’in ünlü yemeği tescillendi

Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tescil başvurusu yapılan "Siirt Pırtike Çorbası", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

#3
Foto - Siirt’in ünlü yemeği tescillendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, coğrafi işaretlerin yerel kalkınmanın ve kültürel sürekliliğin en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

#4
Foto - Siirt’in ünlü yemeği tescillendi

Tescil sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Kızılkaya, tescil belgesinin Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda kendisi hakkında yapt..
40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin en az 10 gün ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23