Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK Mİ GİYDİ? Ünlü yıldızın kıyafet seçiminde tartışmalara neden olan en önemli detay 'çelik yelek' iddiaları oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu, Bad Bunny'nin aldığı tepkiler nedeniyle devre arasında kurşun geçirmez yelek giydiğini öne sürdü. Kimsenin fark etmemesi için gösteri sırasında bunu futbol kıyafeti gibi gizlemeye çalıştığını iddia eden hayranlardan bazıları, "Kurşun geçirmez yelek giydiğini anlayabiliyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu. Ancak NFL ve Bad Bunny'nin temsilcilerinden henüz bu iddialara yanıt gelmedi.