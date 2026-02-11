  • İSTANBUL
Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!
Giriş Tarihi:

Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

2026 Super Bowl devre arası şovunda sahne alan Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, zekice kurgulanmış gizli mesajları ile sosyal medyaya damga vurdu.

#1
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

Porto Rikolu müzisyen, en prestijli ödüller arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin 68 yıllık tarihinde tamamen İspanyolca şarkılardan oluşan bir albümle yılın albümü ödülünü kazanan ilk sanatçı oldu. "Bu ödülü, hayallerinin peşinden gitmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalan herkese adamak istiyorum" diyen ünlü yıldız, göçmenlik baskılarını doğrudan hedef aldı.

#2
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

Hemen ardından 2026 Super Bowl devre arası şovunda sahne alan dünyaca ünlü isim, Porto Riko'nun sesini tüm dünyaya duyuran bir şova imza attı.

#3
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

Milyonların izlediği görkemli performansın her saniyesinde 'anlamlı' mesajlara yer veren Bad Bunny, resmen 'şov' yaptı.

#4
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

FORMADAKİ "64" DETAYI TESADÜF DEĞİLDİ Bad Bunny'nin şovunda ilk göze çarpan şey elbette kıyafet seçimi oldu. 64 numaralı bej forma giymeyi tercih eden ünlü yıldızın bu noktada 2017 yılında Porto Riko'yu yerle bir eden Maria Kasırgası sonrası açıklanan ilk resmi ölüm sayısına atıfta bulunduğu iddia edildi.

#5
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

Söz konusu olayda hükümetin yıkımı küçük göstermek için kullandığı bu rakam, kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu. Daha sonra gerçek ölü sayısı 2.975 olarak revize edilmiş, bağımsız araştırmalar ise kaybın 4.645'e kadar ulaşabileceğine vurgu yapmıştı.

#6
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK Mİ GİYDİ? Ünlü yıldızın kıyafet seçiminde tartışmalara neden olan en önemli detay 'çelik yelek' iddiaları oldu. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu, Bad Bunny'nin aldığı tepkiler nedeniyle devre arasında kurşun geçirmez yelek giydiğini öne sürdü. Kimsenin fark etmemesi için gösteri sırasında bunu futbol kıyafeti gibi gizlemeye çalıştığını iddia eden hayranlardan bazıları, "Kurşun geçirmez yelek giydiğini anlayabiliyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu. Ancak NFL ve Bad Bunny'nin temsilcilerinden henüz bu iddialara yanıt gelmedi.

#7
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

PEMBE EV DE SIRADAN BİR TERCİH DEĞİLDİ Öte yandan sahneye kurulan geleneksel Porto Riko tarzı pembe beton ev (La Casita), adada kalma mücadelesinin en somut simgesi oldu. Sanatçının evin çatısından mavi bir odaya düşmesi ise daha önce yayınladığı albümlere ufak bir selam özelliği taşıyordu.

#8
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

KRONİKLEŞEN ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ UNUTMADI Şovda yer alan bir diğer detay ise Bad Bunny'nin bir elektrik direğine tırmanarak yaptığı rap performansıydı. Ünlü rapçiye, o anlarda hasır şapkalı ve beyaz kıyafetli geleneksel çiftçiler (Jibarolar) eşlik etti. Burada ünlü yıldızın, Maria Kasırgası sonrası Porto Riko'da kronikleşen elektrik kesintilerine atıfta bulunduğu belirtildi.

#9
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

AMERİKA'DA GÖÇMENLİK MESAJINA SESLER YÜKSELİYOR: MEŞALEYİ DEVRETTİ Henüz geçtiğimiz hafta Grammy Ödülleri'nde bir ilke imza atan ünlü yıldız, Super Bowl şovunda bu ödülünü küçük bir çocuğa teslim etti. Bad Bunny, bu noktada "meşaleyi devretme" mesajını tüm dünyanın gözü önünde verdi. Arka planda sanatçının ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) karşıtı konuşması yankılanırken, bu çocuk sembolik olarak göçmen bürosu tarafından alıkonulan çocukların bir yansımasıydı.

#10
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

AMERİKA TANIMINA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR PENCERE AÇTI Şovun sonlarına doğru 'gerçek Amerika' kimliğini paylaşmaktan bir an olsun vazgeçmeyen Bad Bunny, "God Bless America" (Tanrı Amerika'yı Korusun) diyerek yalnızca ABD değil Şili'den Kanada'ya uzanan tüm Amerika kıtasına selam gönderdi.

#11
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

TÜM LATİN AMERİKA BAYRAKLARINI SAHNEYE TAŞIDI Ayrıca ünlü yıldız yalnızca Amerika Birleşik Devletleri bayrağını değil; tüm Latin Amerika ülkelerine dikkat çekerek bu bayrakları sahneye taşıdı.

#12
Foto - Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı!

Dev ekranda göze çarpan "Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir" mesajı ise kutuplaşmaya bir mesaj niteliği taşıyordu./ kaynak: haber7

