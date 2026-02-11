  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel İBB’ye ait zabıta aracı denize uçtu!
İBB’ye ait zabıta aracı denize uçtu!

Bakırköy sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta aracı denize düştü. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada sürücü, aracın kontrolünü kaybederek denize yuvarlandı. Denize uçan zabıta aracından sürücü sağ olarak kurtulurken çevredekiler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Bakırköy sahildeki park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait seyir halinde devriye atan zabıta memuru kontrolündeki araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demir korkuluklarına çarparak denize düştü.

Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

