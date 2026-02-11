Küfürbaz Özel, CHP’de kalmanın kriterlerini ortaya koydu! Çalanlarla yola devam

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sinkaflı küfür ve tehdit mesajları sonrası istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partideki arkadaşlarını; “kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya” davet etmesi parti yönetiminde paniğe neden oldu. Genel Merkezin talimatıyla Mansur Yavaş, CHP’li ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri, CHP Parti Meclisi üyeleri, Mogan Gölü Belediye Tesislerinde önceki akşam apar topar bir araya gelerek birlik mesajı verilmeye çalışıldı. Özel ise, TBMM Grup konuşmasında, Özarslan’ı defalarca yolsuzluk ve hırsızlık söylentilerine ilişkin uyardığını ancak onun yeminlerle bunları kabul etmediğini savundu.

SEN ÖNCE KÜFÜRLERİ AÇIKLA

AK Partili isimlerin suç duyurusunda bulundukları Özarslan’ın AK Parti’ye transfer olacağını da iddia eden Özel, “Hadi bakalım yarın rozeti takın da görelim” diyerek tehditlerine devam etti. Özel’in Özarslan ile mesajlaşmasını okurken, küfürlü kısımları es geçmesi ise dikkat çekti. Özel, “İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la gidilir! Mansur Yavaş’la gidilir! Ekrem Başkan’la gidilir! Namuslu, çalışkan, Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, sağcısıyla solcusuyla, Kürdüyle Türküyle, Alevisiyle Sünnisiyle, dürüst insanlarla, cesur insanlarla gidilir” diyerek, 142 yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet gibi eylemden 2 bin 430 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan İmamoğlu, hakkında 10’dan fazla soruşturma bulunan Yavaş, yine benzer suçlamalarla yargılanan Karalar gibi isimlerle yola devam edeceğini vurguladı.

Bu yama dikiş tutmaz

CHP’de yaşananları Akit’e değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şunları söyledi: “CHP’lilere göre demek ki küfür etmek, hakaret etmek, yalan söylemek doğal. Doğal olmayan, buna birilerinin tepki göstermesi. Bunlar kendi aralarında bu tür hakaretleri normal sayıyor da bunu kabul etmeyen mi anormal sayılıyor? CHP, mevcut belediye başkanlarını elinde zor tutuyor. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Birlik mesajları vermeye çalışarak ayakta olduklarını göstermeye gayret ediyorlar. Bu bir korkunun göstergesidir. Yoksa ikide bir toplanıp, ‘biz biriz beraberiz, artık fire vermeyiz’ diye korkunun, evhamın göstergesi olan davranışlarda bulunmazlar. Korkunun ecele faydası yok. Eğer CHP’liler bu durumlarına devam edeceklerse bu partiden istifaların ardı arkası kesilmez. Çünkü böyle bir yapıyla, böyle bir zihniyetle kimsenin çalışmaya devam edeceğini düşünmüyorum. Bu yama dikiş tutmaz.”

YOLSUZLUK CHP’Yİ ERİTİYOR

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları söyledi: “CHP, gelinen noktada taşıma su ile döndürdüğü değirmeni döndüremez hale gelmiştir. Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın verdiği avantajı kullanamadığı gibi milletin beklentilerine de cevap veremiyor. İBB’deki yolsuzluk iddiaları ve açılan davalarla beraber başlayan soru işaretleri, son istifalarda genel merkezin takındığı tavırlar, CHP’yi eritiyor. Bunun düzeleceğine ilişkin emare de yok. Değirmeninin döndüğü taşıma sular artık kesiliyor. Yeni kanallar açmaktan öte, mevcut kanalları de kendi elleriyle kesiyorlar. Önümüzdeki günlerde, sadece Mansur Yavaş’ın referansıyla gelenler değil, Türkiye genelinde özellikle merkez sağdan gelen ve CHP’de siyaset yapmayı tercih eden pek çok belediye başkanı ve milletvekilinin, gelecek göremedikleri için CHP’yi terk edecekleri belirtiliyor. Çünkü yerel seçimlerde elde ettiği avantajı kendi başarısı zannederek hoyratça harcamıştır.”

“YOLA ÇALANLARLA DEVAM EDECEK”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise, şunları ifade etti: “CHP Genel Başkanının grup toplantısında AK Parti’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili kullandığı ifadeler, bir genel başkana yakışmayan, maalesef şirazeden çıkmış sözlerdir. Siyasi nezaketi bir kenara bırakıp hakaret diline sarılmak, acziyetin açık göstergesidir. ‘Bize kalanlar yeter’ ifadesini kullanırken durup düşünmek gerekir: Size kalanlar kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk iddialarıyla yargılanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında benzer dosyalar ortada. İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı ise yolsuzluklarla birlikte milletin parasıyla kiralanan uçaklarda yapılan partilerle anılıyor. Eğer ‘bize kalanlar’ bunlarsa, evet size yetebilir… Ama bu, yolsuzluğa doymadığınızın da açık bir itirafıdır. Asıl sorulması gereken soru şudur: AK Parti’ye geçen isimler sizdeyken tertemizdi de AK Parti’ye geçince mi hırsız oldular? Demek ki sorun partide değil, zihniyettedir. O yüzden aynaya bakmakta fayda var. Millet artık kimin hizmet ettiğini, kimin sadece konuştuğunu çok net görüyor.”