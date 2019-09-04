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Red Bull Player One ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası GameX’te

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarlarından GameX, 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:33
Red Bull Player One ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası GameX’te

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarlarından GameX, 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. GameX’de yer alan ‘Red Bull Gaming Ground’da Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 heyecanı yaşanacak.



Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, İstanbul’da bulaşıyor. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX Oyun Fuarı, bu sene 5-8 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Büyükçekmece’deki fuar alanında gerçekleşecek. Oyun dünyasının nabzını takip eden Red Bull da ‘Red Bull Gaming Ground’da özel etkinlikleriyle GameX’e renk katacak.



Yapılan açıklamada; dört gün boyunca yayınlarıyla ve konuk ettiği yayıncılarla alanda fark oluşturacak Red Bull Player One etkinliği için hazırlanan sahne, oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş, Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt ve Arda ‘LinusTheAfro’ Barış gibi isimler twitch.tv/redbulltr adresinde yapacakları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaşacak.



Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4 bin 96 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64’e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele edeceği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yapacak. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak.


GameX 2019’da Red Bull standını ziyaret eden oyunseverler, ünlü League of Legends yayıncılarıyla buluşma ve oyun oynama şansı yaşayacaklar.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:33
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