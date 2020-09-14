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Aktüel Red Bull pilotu Costa, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir gösteri uçuşu yapacak
Aktüel

Red Bull pilotu Costa, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir gösteri uçuşu yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:19:37 -
Red Bull pilotu Costa, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir gösteri uçuşu yapacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 18-20 Eylül'de Türkiye'de yapılacak 5. ayağının açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.

İtalyan pilot, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.

Daha önce İstanbul'da benzer bir gösteri gerçekleştiren Costa, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris’te." ifadelerini kullandı.

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