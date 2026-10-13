Red Bull Kürek Çekme’nin İlk Şampiyonu Kadir Has Rowing Team Oldu

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Red Bull Kürek Çekme’de, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 16 karma takım ve 32 sporcu, Haliç’in sularında şampiyonluk için mücadele etti. Güç, dayanıklılık ve takım uyumunun ön plana çıktığı organizasyonda Cevdet Ege Mutlu ve Hüma Naz Saçlı’dan oluşan Kadir Has Rowing Team şampiyonluğa ulaştı.

Halat çekmenin güç mücadelesini kürek sporuyla bir araya getiren Red Bull Kürek Çekme, Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Spor ve rekabeti sıra dışı bir formatta buluşturan etkinlikte, farklı üniversitelerden öğrenciler Haliç’in sularında kıyasıya mücadele etti. Aynı üniversitede eğitim gören bir kadın ve bir erkek öğrenciden oluşan 16 karma takım, Red Bull Kürek Çekme’nin ilk şampiyonu olmak için küreklere asıldı.

Mücadelelerin ardından Kadir Has Üniversitesi öğrencileri Cevdet Ege Mutlu ve Hüma Naz Saçlı’dan oluşan Kadir Has Rowing Team, rakiplerini geride bırakarak Red Bull Kürek Çekme’nin ilk şampiyonu oldu.

Organizasyonda İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Emir Ekrem Karateke ve Aslı Uçar’dan oluşan Turkish Delight takımı ikinci sırada yer alırken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Ünzile Çoban ve Kerem Ergin’den oluşan Game Changers takımı üçüncülüğü elde etti.

Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan takımların mücadele ettiği Red Bull Kürek Çekme, genç sporcuları farklı bir rekabet formatında bir araya getirerek kürek sporunun heyecanını Haliç’e taşıdı.

Güç, Dayanıklılık ve Takım Uyumu Ön Plandaydı

Birbirine halatla bağlı iki kürek teknesinin karşı karşıya geldiği mücadelede takımlar, rakip tekneyi orta çizginin diğer tarafına çekmek için yarıştı. Üniversite öğrencilerinin kürek performanslarının yanı sıra güçleri, dayanıklılıkları, stratejileri ve takım uyumları da sonuçlarda belirleyici oldu.

Tek eleme sistemiyle düzenlenen turnuva, son 16 turuyla başladı; çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından final düellosuyla tamamlandı.

Red Bull Kürek Çekme ile ilgili detaylı bilgilere https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-kurek-cekme adresinden ulaşılabilir.



