Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Kerimoğlu açıklamasında, “Hücum organizasyonlarını geliştiren 5 isim var. Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic. Trossard'da sakatlık dönüşü bunlar normal. Hem koruma içgüdüsü hem de ben de bir an önce kendi formumu bulayım düşüncesi var. Ama ben Miretti'yi hayranlıkla izledim.” dedi.