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Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

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Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Tugay Kerimoğlu, siyah-beyazlılardan 5 futbolcunun performansını ön plana taşırken bir isme ayrı parantez açtı.

#1
Foto - Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, maçı ilk yarıda Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 kazanarak hata yapmadı.

#2
Foto - Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Karşılaşmanın ardından Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımda 5 futbolcudan övgüyle bahsederken bir ismi ön plana çıkardı.

#3
Foto - Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Kerimoğlu açıklamasında, “Hücum organizasyonlarını geliştiren 5 isim var. Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic. Trossard'da sakatlık dönüşü bunlar normal. Hem koruma içgüdüsü hem de ben de bir an önce kendi formumu bulayım düşüncesi var. Ama ben Miretti'yi hayranlıkla izledim.” dedi.

#4
Foto - Canlı yayında Tugay Kerimoğlu Beşiktaş'tan 5 isim sayıp birini ayırdı

Fabio Miretti için Tugay Kerimoğlu ayrıca, “Teknik kapasitesi çok iyi ve doğru oynuyor. Basiti tercih eden bir karakter. Sadece takım savunması değil, hücuma destek veren de bir karakter. Kolay değildir ama Allah sakatlık kaza bela vermesin, yarın Salih olmazsa, Ndidi olmazsa Beşiktaş'ın önemli bir ön liberosu olabilir. Oyunu çok doğru okuyup doğru oynuyor.” açıklamasında bulundu.

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