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Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

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Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

Galatasaray’da kulübeye hapsolan ve Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım' açıklamasıyla krizin fitilini ateşleyen İlkay Gündoğan, ocak ayında ayrılığa hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Manchester City’den eski takım arkadaşları Ederson ve Nathan Aké devreye girdi. Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal’ın da aradığı 8 numara profiline uygun gördüğü yıldızın transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

#1
Foto - Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

Geçen sezon Galatasaray'a; Pep Guardiola'nın Manchester City'deki prensi, Barcelona'da harikalar yaratan ve Alman Milli Takımı'yla Dünya Kupası kaldıran kaptan olarak geldi. Ancak günün sonunda İlkay, geçen sezon biraz oynadı, bu sezon ise kulübeye hapsoldu.

#2
Foto - Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

Bu sezon ligde Çorum maçında 14 dakika, Sporting maçında ise 10 dakika forma giyen İlkay, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sahada 85 dakika kalınca sosyal medya hareketlenmişti. Okan Buruk'u ve sistemini tanımayanlar, İlkay'ın Kasımpaşa maçında 11 başlayacağını, hatta Okan Buruk'un ekibinde yer alacağını iddia ediyordu.

#3
Foto - Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

Ancak İlkay, Kasımpaşa maçından sonra bombayı patlattı. Bir muhabirin sorduğu "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” diye cevap vererek bambaşka bir gündem maddesi yarattı. OCAK'TA FENERBAHÇE'YE Tam da bu açıklamayla doğru orantılı olarak sürpriz bir dedikodunun pimi çekildi. İddiaya göre İlkay, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak. Daha da sürpriz iddiaya göre ise Fenerbahçe'ye gitmesi gündeme gelebilir.

#4
Foto - Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

İşte o iddianın detayları: Yıllarca City'de beraber oynadığı Nathan Aké ve Ederson, İlkay'ı İsmail Kartal ile konuşturdu. Özellikle Ederson, İlkay'la yeniden bir arada oynamak istiyor. Kartal'ın uzun süredir istediği, orta sahada oyun aklı olacak 8 numara için İlkay'ı ideal aday gördüğü belirtildi.

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