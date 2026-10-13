Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye

Ancak İlkay, Kasımpaşa maçından sonra bombayı patlattı. Bir muhabirin sorduğu "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” diye cevap vererek bambaşka bir gündem maddesi yarattı. OCAK'TA FENERBAHÇE'YE Tam da bu açıklamayla doğru orantılı olarak sürpriz bir dedikodunun pimi çekildi. İddiaya göre İlkay, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak. Daha da sürpriz iddiaya göre ise Fenerbahçe'ye gitmesi gündeme gelebilir.