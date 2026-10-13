Fena ifşaladı eski takım arkadaşları: İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye
Galatasaray’da kulübeye hapsolan ve Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım' açıklamasıyla krizin fitilini ateşleyen İlkay Gündoğan, ocak ayında ayrılığa hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Manchester City’den eski takım arkadaşları Ederson ve Nathan Aké devreye girdi. Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal’ın da aradığı 8 numara profiline uygun gördüğü yıldızın transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.