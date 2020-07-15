Reçinede dışa bağımlılığı azaltma planıyla üretim artıyor

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğü, endüstriyel alanlarda ve alternatif tıpta yoğun olarak kullanılan reçinenin üretimi artırmak için hayata geçirdiği plan kapsamında ülke ormanlarından yıl sonuna kadar 420 ton ürün elde etmeyi planlıyor.

AA muhabirinin ​Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kurum, tabiatın korunmasının yanı sıra Türkiye'nin orman kaynaklarından en etkin şekilde yararlanılması için çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede ülkenin ihtiyaç duyduğu birçok orman ürününün ekonomiye kazandırılması için eylem planları hayata geçirildi. Kurum, bu ürünlerden biri olan reçinede potansiyelin belirli bir plan çerçevesinde artırılması, üretim kültürünün canlandırılması ve türevlerinde yaşanan dışa bağımlılığın azaltılarak iç kaynakların harekete geçirilmesi için Reçine Eylem Planı'nı uygulamaya koydu.

2017-2021 dönemini kapsayan plan sayesinde Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya bölge müdürlüklerinde 2015 yılında 3 ton olan reçine üretimi, 2017'de 43 tona, 2018'de 175 tona ve geçen yıl 290 tona çıktı. Böylece son 3 yılda toplam 508 ton reçine üretildi.



Ağacın dış kabuğunun soyulmasıyla elde edilen reçine, suda erimeyen yapısı ve ısıtılınca hemen erimesi sayesinde birçok üründe ham madde olarak kullanılıyor. Boya, cila, kozmetik gibi birçok sanayi alanının yanı sıra üründen ağız, mide ve cilt sağlığı için alternatif tıpta da sıkça yararlanılıyor.

- Türkiye'nin reçine ihtiyacı 2 bin 500 ton

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de ham reçine üretimine konu edilebilecek ağaç türlerinin kızılçam ve sahil çamı olduğunu söyledi.

Karaçam köklerinden de reçine üretimi yapıldığını belirten Karacabey, Türkiye'de kızılçam alanlarında ağaç başına ortalama reçine veriminin 1 kilogram, sahil çamında ise 2,5 kilogram civarında olduğunu ifade etti.

Reçine üretim fonksiyonlu ormanlarda verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyetleri yapıldığını dile getiren Karacabey, şunları kaydetti:

"Üretimin kalifiye işçiler vasıtasıyla yapılmasıyla ağaç başına düşen reçine verimi artacak ve ülkemizin ihtiyacı olan yıllık 2 bin 500 ton reçine üretimi sağlanmış olacaktır. 2019 yılında 290 ton reçine üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Bu yıl haziran itibarıyla 293 ton reçine üretimi gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar 420 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz."