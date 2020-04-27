Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kovid-19'la mücadelede etkin rol üstleniyor

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli rol üstlendiği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren tanıda kullanılan PCR testlerinin, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı ile hastanenin cihazları kullanılarak yapıldığı belirtildi.

Hastanenin sadece Rize'ye değil, Artvin'e de hizmet verdiği, Artvin'in testlerinin de Rize'de yapıldığı ifade edilen açıklamada, yakın zamanda Rize'ye gelen Kovid-19 hızlı testlerinin de yine Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesince Eğitim ve Araştırma Hastanesi imkanları kullanılarak yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, salgınla mücadelede Tıp Fakültesi kadrosundaki 280 doktor ve 50 hemşirenin, Sağlık Bakanlığına bağlı doktor ve hemşirelerle virüsün bulaşma riskine rağmen insanları sağlığına kavuşturmak için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yaptığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Diş Hekimliği Fakültemizdeki hemşirelerin önemli bir kısmını da yeni koronavirüsle mücadele kapsamında Rize Devlet Hastanesi ile Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirdik. Salgın sürecinde Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs hastalarının yanı sıra acil hastalar ile onkolojik tedavi gören, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın da tedavilerini gerçekleştirmektedir."

Açıklamada, Kovid-19'la mücadelede sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada insanların yardımına koşan ve örnek gösterilen başarılı işlere imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, başta üniversitenin Tıp Fakültesi ile Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşireler olmak üzere ülkenin her köşesinde salgınla fedakarca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.



