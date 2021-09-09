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Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alacak
Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 14 erkek geçici işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:11:00 -
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre1. Dönem 2021 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2022 Ocak, Şubat, Mart olacak. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 16/09/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekiyor.

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