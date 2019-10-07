Recep Tayyip Erdoğan: Darbecilere, tehditlere eyvallah etmedik

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasını yaptı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, hiçbir terör örgütüne, darbeciye ve siyasi tetikçilere eyvallah demediklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir.

Düşmanlar kös kös geri gidiyor

Bugün Türkiye’ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye’yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. Milletimiz AK Parti’den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor. Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik. Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor.”

Ortada asla bir başarısızlık yok

Yüzde 51 tartışmalarının geride kaldığı vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı: “Neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış. Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul’du. Cumhur İttifakı İstanbul’da da Ankara’da da belediye meclisini açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize sonra da milletimize anlatacağız. Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir. Birileri sürekli yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız.”

Millet hizmet bekliyor!

Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023’e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti’den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor. AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın.”

Fitne dalgaları meşgul ediyor

Fitnenin ne hayır ne de bereket getirmeyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimize doğruları göstermezsek yalan ve iftira dalgaları her tarafı meşgul ediyor. Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. AK Parti’ye saldıranların gayesi yerine bir başka partiye ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur ki AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur. Buna karşılık, AK Parti’nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye’nin savunmasının zayıflaması demektir.”

Türkiye’nin güneyindeki terör tehdidine, Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölgeye ve Fırat’ın doğusuna operasyona da değinen Başkan Erdoğan, şunları anlattı: “Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş ‘Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş’ diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Trump, dediğimiz noktaya geldi.”

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Bu arada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

‘AK Parti mazlumlara bakacak’

Partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, ”Kalpleri kararmış, dilleri çatallaşmış ve yüzleri kalınlaşmış olanları önce Allah’a sonra milletimize havale ediyoruz. Biz işimize bakacağız, Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz ona bakacağız. Gözlerini ve kalplerini bize yöneltmiş kardeşlerimize, dostlarımıza, mazlumlara ve mahsunlara nasıl yardımcı oluruz ona bakacağız. Zaferle değil seferle mükellefiz eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz” dedi.