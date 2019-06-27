0553 313 94 23

Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek

- Başpehlivan Recep Kara:"Ben bu yıl hakem hatalarının olmaması adına, pehlivanlarımızın daha iyi şartlarda güreş yapması adına, 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğim. Bu bir tepkidir"

27 Haziran 2019 Perşembe 12:06
Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek


ORDU (AA) - Başpehlivan Recep Kara, 2004, 2007, 2008 ve 2016'da şampiyon olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl yer almayacağını açıkladı.

Kara, Ordu Güreş Eğitim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıkıntı yaşadığını ve 3. turda Ali Gürbüz'e yenildiği maçın çok kötü yönetildiğini savundu.

Yaşananların ardından Merkez Hakem Komitesi'nin görevden alındığını ancak maçın geri gelmediğini belirten Kara, "Ben de o zaman, 'Benim için Kırkpınar bitmiştir' açıklaması yapmıştım. Şahsi kanaatim, bir tepkinin olması lazımdı. Ben bu yıl hakem hatalarının olmaması adına, pehlivanlarımızın daha iyi şartlarda güreş yapması adına, 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğim. Bu bir tepkidir." diye konuştu.

Spor hayatının devam ettiğini kaydeden Recep Kara, "Önümüzdeki yıl yeni karar alarak bu fikrimi değiştirebilirim. Aldığım kararı gözden geçirebilirim ama 2019 yılı için Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek." ifadelerini kullandı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Edirne'ye giderek yerinde takip edeceğini dile getiren Kara, yarışacak sporculara destek olacağını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:06
  1. Kırkpınar
  2. Ordu
  3. Recep Kara
  4. yağlı güreş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler hedef alındı
    1. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    2. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    3. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    4. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    5. Bakanlık açıkladı! Trafik..
    6. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    7. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    8. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    9. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    10. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    11. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    12. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    13. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    14. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    15. Ceyhan depreminin 21. yıl dönümü
    16. Fadıloğlu, kadınların ürettiği..
    17. Narenciye bahçelerine "savaşçı..
    18. Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası
    19. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    20. "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da..
    22. Kilis’te erken terhis sevinci
    23. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    24. Takıntı hastalığı (OKB) hayatı..
    25. Milletvekili Tutdere Narince’nin su..
    26. Şanlıurfa’da silahlı kavga 1 ölü, 7..
    27. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    28. Şüpheli otomobilde tabanca ve mermiler..
    29. Kilis’te DEAŞ’lı tutuklandı
    30. Dağyenice turizme kazandırılıyor
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!