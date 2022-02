Recep ayının fazileti: Recep ayı ibadetleri! Recep ayının ilk üç gün oruç sevabı ne kadardır?

Üç aylar başlıyor. 2 Şubat’ta üç ayların ilki olan Recep ayını idrak edeceğiz. 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. İşte üç ayların faziletine ilişkin detaylar.

Recep Ayı ve Regaib Gecesi

Önce Recep, sonra Şaban, nihayet Ramazan ayları... Her birinde mübarek günler, geceler... Birer ilâhi sofra... Receb ayının ilk Cuma gecesi müjdeci Regaib. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Recep ayına dair buyurdular ki: “Her kim Receb ayının ilk (cuma) günü oruç tutarsa, bu onun için (sevap bakımından) bir senelik oruca denk olur. Her kim yedi gün oruç tutarsa onun için cehennem kapıları kapatılır. Bir kişi Receb ayında on gün oruç tutarsa semadan bir melek şöyle seslenir: Şimdi iste! Çünkü her istediğin sana verilecek.”

Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) bazı hadis-i şerifleri de şöyledir: “Receb ayı Allah’ın ayı, Şâban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Suyutî). “Cennette Recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Beyhakî). “Allahım! Recep ve Şâban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Beyhakî, Heysemî)

Recep ayının ilk 3 gün orucu fazileti nedir?

İbni Abbas (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Recebin il gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir. İkinci günün orucu, iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kaffaretidir. Sonra her gün bir ay bağışlanmadır.” Başka bir hadisi şerifte “Recebin ilk gününün oruçla geçiren kimseden cehennem, gökle yer arası kadar uzaklaşır.”

“Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, Allah-u Te’ala üzerine bir hak olur”

2022 üç aylar, kandil tarihleri, Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayram tarihi 2022

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Üç aylarda oruca nasıl niyet edilir?

Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).