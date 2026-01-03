Recep ayı 15. gece namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır?

Üç ayların ilki olan Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü (Hicri 1447) itibarıyla başladı. Savaşmanın haram olduğu dört aydan biri olarak kabul edilen Recep ayı, faziletleriyle öne çıkan mübarek zaman dilimleri arasında yer alıyor. Bu ayda özellikle namaz ve oruç gibi ibadetler büyük önem taşıyor. Recep ayının ortasına denk gelen 15. gece ise müslümanlar için dua kapılarının açıldığı gece olarak biliniyor. Peki, recep ayı 15.gece namazı nasıl kılınır?

Recep ayının 15. gece namazı nedir?

Recep ayı ile birlikte hicrî ayların 13, 14 ve 15’inci geceleri Eyyâm-ı biyd yani “aydınlık günler” olarak adlandırılır. Hadis-i şeriflerde bu gecelerde ibadet etmenin faziletli olduğu belirtilir. Recep ayının yarısına denk gelen 15. gecede kılınan namaz da çok önemlidir. Bu namaz 14 rekattır ve ikişer rekatlar halinde eda edilir.

Recep ayı 15. gece namazına nasıl niyet edilir?

Recep ayı 15. gece namazı nafile bir namazdır. Nafile namazlarda niyet, “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” şeklinde yapılır. Ardından “Allah-u Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Recep ayının 15. gecesi kılınan namazda hangi sureler okunur?

Bu namazda her rekatta bir Fatiha Suresi okunur. Fatiha’dan sonra yirmi İhlas Suresi, ardından üçer defa Felak ve Nas Sureleri okunur. Namaz tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz’e (SAV) 10 defa salât getirilir. Ardından otuzar kere tesbih (Sübhanallah), hamd (Elhamdülillah), tekbir (Allahu Ekber) ve tehlil (La ilahe illallah) getirilir.

Recep ayı 15. gece namazı ne zaman kılınır?

Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Buna göre Recep ayının 15. günü 4 Ocak 2026 Pazar gününe denk geliyor. Ancak geceler bir önceki akşamdan idrak edildiği için Recep ayının 15. gece namazı, 3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi, akşam namazından sonra imsak vaktine kadar kılınabilir.

Recep ayı 15. gece namazının fazileti

Bu namazın ardından salât, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil getiren kimseler için büyük sevaplar vaat edildiği ifade edilir. Okunan her harfe karşılık sevap yazıldığı, her rükû ve secdeye karşılık cennette mükâfat verileceği, kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı ve ameline yeniden başlamasının müjdelendiği rivayet edilir.

Recep ayının 15. gecesinde yapılan diğer ibadetler

Recep ayının 15. gecesinde ayrıca bir Fatiha ve on İhlas ile yüz rekat namaz kılınması, ardından bin defa istiğfar edilmesi teşvik edilen ameller arasında yer alır. Gündüzünde ise bir Fatiha ve bir İhlas ile elli rekat namaz kılınması tavsiye edilen ibadetler arasında zikredilir.