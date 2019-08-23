0553 313 94 23

Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Kış hazırlıklarının en önemlilerinden olan reçel yapmak özen ve emek ister. Peki reçel yaparken hangi hataları yapmamalıyız? Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!

23 Ağustos 2019 Cuma 21:37
Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Kış hazırlıklarının en önemlilerinden olan reçel yapmak özen ve emek ister. Peki reçel yaparken hangi hataları yapmamalıyız? Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!

Yenilmeyecek Duruma Gelen Meyveleri Değerlendirmek

Çürümüş, ezilmiş meyveleri çöpe atmaya kıyamayıp reçel yaparak değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu durum, sağlık açısından uygun olmadığı gibi reçel yapmak için ayırdığınız zamanın boşa gitmesine de sebep olabilir. Bu tarz meyveler reçel yaparken parçalanır, erir ve arzu ettiğiniz kıvamda olmayabilir. Bu nedenle düşündüğünüzün tam aksine taze, kabukları diri olan meyveleri tercih etmelisiniz.

Reçele Limon Suyu veya Limon Tuzu Katmamak

Reçellerinizin kısa sürede şekerlenmesinden şikayetçi olabilirsiniz. O zaman size çok güzel bir çözüm önerimiz var. Reçelinizi yaparken kaynama aşamasının sonlarına doğru göz kararı limon suyu ya da tuzu eklerseniz, şekerlenmenin ve bozulmanın önüne geçmiş olacaksınız.

Reçel Yaparken Tenceredeki Köpükleri Almamak

Reçel kaynarken tencerede köpük oluşması oldukça normal bir durum. Ancak, reçelinizin görüntüsünün daha sade ve berrak olmasını istiyorsanız, kaynama aşaması bittikten sonra tencerenin üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla almalısınız. Buna rağmen reçelinizin bulanık görüntüsünden şikayetçiyseniz size tavsiyemiz, reçel yaparken içine az miktarda tereyağı eklemeniz. Tereyağı, reçeliniz kaynarken üzerinde köpük oluşumunu engelleyecek ve reçelinizin daha şeffaf bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır.

Şeker Oranını Ayarlayamamak

Şeker, reçelin olmazsa olmazıdır. Fakat olması gerekenden biraz az ya da biraz fazla koyarsanız reçeliniz konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şekeri göz kararı değil, kullandığınız malzemenin miktarına göre tarife sıkı sıkıya bağlı kalarak koymanız en doğrusudur. Ekşi meyveler ile reçel yapıyorsanız kullandığınız şeker miktarı daha yüksek olmalıdır. Bu da püf noktası olarak aklınızda bulunsun.

Reçel Kavanozunu Ters Çevirmemek

Reçeli kavanoza koydunuz ve o şekilde bekletiyorsunuz. Kapağını sıkıca kapattığınıza da eminsiniz. Üzülerek size bunun yeterli olmadığını söyleyeceğiz. Düz şekilde duran bir kavanozda hava kabarcıkları kapağı zorlayıp reçelin hava almasına sebep olabilir. Kavanozu ters çevirirseniz böyle bir durum söz konusu olmayacağından reçelleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.

Metal Kaşık Kullanmak

Reçel kaynarken dibinin tutmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Karıştırırken en çok yapılan hatalardan biri de kaşık seçimidir. Temiz tahta bir kaşık kullanmanız çok önemlidir. Metal kaşık kullanırsanız yaşanabilecek kimyasal reaksiyonlar reçelinizin sağlıksız, küflenmeye hazır bir hale gelmesine sebebiyet verebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:37
  1. reçel yapmak
  2. reçel
  3. reçel nasıl yapılır
  4. reçel yaparken nelere dikkat edilmeli
  5. reçel yaparken yapılmaması gerekenler
  6. reçel yaparken yapılan hatalar
  7. reçel yapmanın püf noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak
    1. GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak
    2. ‘Ata Yurdundan Anayurduna Kırgız..
    3. TUBİTAK ‘Samsun Bilim Merkezi’ne..
    4. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    5. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi..
    6. Irak’ta patlama: 28 yaralı
    7. Şeftali reçeli nasıl yapılır?..
    8. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    9. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    10. Erdoğan duyurdu: Milletimize..
    11. Emine Bulut cinayeti
    12. Lübnan'daki Filistinli mültecilerin..
    13. Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!
    14. Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu..
    15. Filenin Sultanları, Yunanistan’a set..
    16. DSİ'den Rize'ye 17 yılda 946 milyon..
    17. Ordu’daki yağışın bilançosu belli oldu
    18. Emine Bulut için duygulandıran protesto!
    19. Erdoğan: Biz de onları kapının önüne..
    20. Mercimek köftesi nasıl yapılır? Püf..
    21. Şenol Güneş, Beşiktaş Park’ta
    22. Beşiktaş’ın ilk golü Güven’den geldi
    23. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0..
    24. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    25. Futbol: Süper Lig
    26. Emine Bulut'u öldüren sanığa..
    27. Sevgilisini döverken utanmadı,..
    28. Tüp bebek tedavisi için yaş sınırı var..
    29. Tüp bebek kaç kez denenebilir?
    30. Abdullah Gül sessizliğini bozuyor!..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı