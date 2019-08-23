Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Kış hazırlıklarının en önemlilerinden olan reçel yapmak özen ve emek ister. Peki reçel yaparken hangi hataları yapmamalıyız? Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!

Yenilmeyecek Duruma Gelen Meyveleri Değerlendirmek

Çürümüş, ezilmiş meyveleri çöpe atmaya kıyamayıp reçel yaparak değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu durum, sağlık açısından uygun olmadığı gibi reçel yapmak için ayırdığınız zamanın boşa gitmesine de sebep olabilir. Bu tarz meyveler reçel yaparken parçalanır, erir ve arzu ettiğiniz kıvamda olmayabilir. Bu nedenle düşündüğünüzün tam aksine taze, kabukları diri olan meyveleri tercih etmelisiniz.

Reçele Limon Suyu veya Limon Tuzu Katmamak

Reçellerinizin kısa sürede şekerlenmesinden şikayetçi olabilirsiniz. O zaman size çok güzel bir çözüm önerimiz var. Reçelinizi yaparken kaynama aşamasının sonlarına doğru göz kararı limon suyu ya da tuzu eklerseniz, şekerlenmenin ve bozulmanın önüne geçmiş olacaksınız.

Reçel Yaparken Tenceredeki Köpükleri Almamak

Reçel kaynarken tencerede köpük oluşması oldukça normal bir durum. Ancak, reçelinizin görüntüsünün daha sade ve berrak olmasını istiyorsanız, kaynama aşaması bittikten sonra tencerenin üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla almalısınız. Buna rağmen reçelinizin bulanık görüntüsünden şikayetçiyseniz size tavsiyemiz, reçel yaparken içine az miktarda tereyağı eklemeniz. Tereyağı, reçeliniz kaynarken üzerinde köpük oluşumunu engelleyecek ve reçelinizin daha şeffaf bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır.

Şeker Oranını Ayarlayamamak

Şeker, reçelin olmazsa olmazıdır. Fakat olması gerekenden biraz az ya da biraz fazla koyarsanız reçeliniz konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şekeri göz kararı değil, kullandığınız malzemenin miktarına göre tarife sıkı sıkıya bağlı kalarak koymanız en doğrusudur. Ekşi meyveler ile reçel yapıyorsanız kullandığınız şeker miktarı daha yüksek olmalıdır. Bu da püf noktası olarak aklınızda bulunsun.

Reçel Kavanozunu Ters Çevirmemek

Reçeli kavanoza koydunuz ve o şekilde bekletiyorsunuz. Kapağını sıkıca kapattığınıza da eminsiniz. Üzülerek size bunun yeterli olmadığını söyleyeceğiz. Düz şekilde duran bir kavanozda hava kabarcıkları kapağı zorlayıp reçelin hava almasına sebep olabilir. Kavanozu ters çevirirseniz böyle bir durum söz konusu olmayacağından reçelleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.

Metal Kaşık Kullanmak

Reçel kaynarken dibinin tutmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Karıştırırken en çok yapılan hatalardan biri de kaşık seçimidir. Temiz tahta bir kaşık kullanmanız çok önemlidir. Metal kaşık kullanırsanız yaşanabilecek kimyasal reaksiyonlar reçelinizin sağlıksız, küflenmeye hazır bir hale gelmesine sebebiyet verebilir.