Recai Kutan o yılları anlattı! 'Arapça ezanı duyan halk ağlamaya başladı'

Tek parti dönemi sonrasındaki seçimlerde oylarda yapılan oyunlarla seçimi kazandığı anlaşılan CHP’nin iktidarında eğitim sisteminde büyük bir yozlaşma yapıldığını söyleyen Milli Görüş’ün önemli ismi ve Erbakan Hoca’nın yol arkadaşı M. Recai Kutan, CHP’nin bu iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanı’nı görevden aldığını hatırlattı.

Halkı hep ağlattılar

Milat'ın haberine göre, Kutan kendisinin Türkçe Ezan döneminde yaşadığını ve ezanı Arapça okuyan müezzinlerin hemen yakalanarak mahkemeye çıkartıldığını belirterek, bu uygulamalar nedeniyle İsmet İnönü’nün karşısında Fevzi Çakmak’ın çok sevildiğini kaydetti. Kutan, Fevzi Çakmak’ın cenazesinde yasaklara rağmen Arapça ezan okunduğunu ve halkın yarısının ezanın Arapça okunduğunu duyunca ağladığını dile getirdi.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu “Ufuk Konuşmaları” konferansına bu hafta AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir’in, “mücadelelerle geçen hayatıyla önemli bir şahsiyet” olarak tanımladığı M. Recai Kutan katıldı. Recai Kutan Müslümanların CHP’nin tek parti döneminde yaşattıkları acıların şahidi olarak önemli hatırlatmalar yaptı. Kutan, devletin gücünün millete ve milletin değerlerine karşı nasıl kullanıldığını gösteren hatıraları ile salondakilerin gözlerini doldurdu.

CHP eğitim sisteminde büyük yozlaşma yaptı

Gençlerin gelişiminin ve Türkiye’nin geleceğinin CHP eliyle nasıl yok edilmeye çalışıldığına dair önemli bir örnek veren Kutan Marksist zihniyetin devlete nasıl yerleştirildiğini de şu şekilde anlattı: “İsmet İnönü’nün hâkim olduğu dönemde yapılan haksızlıklara, zulümlere doğru adeta isyan eder bir durum içerisine girmiştik. O dönemde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’di ve onun için “Milli Eğitim’de Marksist kadrolaşma onun döneminde başladı” deniliyordu. Bu mahkeme kararıyla da tescil edilmiş bir iddiaydı. Demokrat Parti’nin İstanbul İl Başkanı Prof. Kenan Öner, seçimde Demokrat Parti’nin oyları üzerinde oynan oyunlar ile kaybettiğini belirtmişti. Bu açıklamalarından dolayı dava açılan Öner’in iddiaları bir süre sonra mahkeme kararı ile tescillendi. Mahkemede ortaya konulan bir konuda Milli Eğitim Bakanlığındaki Marksist yapılanmaydı. Mahkeme kayıtlarına da giren bu durum nedeniyle Halk Partisi Hasan Ali Yücel’i Milli Eğitim Bakanlığından almak zorunda kaldı. Eğitim sistemimizde o dönemde yapılan yozlaşmanın unutulmaması lazım.”

Arapça ezanı duyan halk ağlamaya başladı

Recai Kutan okul hayatında gerçekleşen önemli bir hatırayı da dile getirerek bu milletin ezanın Türkçe okutulması zulmüne karşı tepkisini nasıl gösterdiğini şu şekilde ifade etti: “Okul hayatımda önemli bir olay oldu. İstanbul Radyosu’ndan yapılan açıklamaya göre Osmanlı döneminin ve Cumhuriyetin ilk Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak vefat etti. Bu haber geldikten sonra İstanbul Radyosunda oyun havaları çalmaya başladı. Onun üzerine biz talebeleri organize ettik. Harbiye’deki radyo evini baskına gittik. Biraz sonra meşhur Rum polisler geldiler. Ellerinde coplarla saldırdılar. Daha sonra ilan edildi ki devlet töreni Beyazıt Camiinde yapılacak. O dönemde Ezan-ı Muhammedî yasak. Yıl 1950. Herhangi bir yerde müezzin gayrete gelip ezan okuduğu zaman hemen alıp doğruca mahkemeye götürürlerdi. Cenazeye gittiğimde meydan tıklım tıklım dolu. İsmet İnönü’nü karşısında halk çok seviyordu Fevzi Çakmak’ı. Ezan vakti geldi. İki minareden de art arda ezan Arapça okunmaya başladı. Ben o dönemde 20 yaşımdayım. Ezan-ı Muhammedî’yi büyük bir camide ilk kez duydum. Bir baktım ki o meydanı dolduran halkın yarısı ağlıyor. 20 yıl ezan hasreti çekmiş bir nesildenim ben.”