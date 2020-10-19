Rebiülevvel ayının önemi nedir?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.

Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, bu yıl 20 Kasım’ı 21 Kasım’a bağlayan gece olarak eda edilecektir.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek.

Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)