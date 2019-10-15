Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Rebiülevvel ayının önemi

Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Rebiülevvel ayı önemi hicri takvim içerisinde yer alan bu aya sayılı günler kala binlerce Müslüman tarafından merak konusu oldu. PBu mübarek ay Mevlid Kandili’ni de içerisinde barındırmaktadır. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi içerisinde bu ayın 2019 yılında ne zaman başlayacağı bilgisini aktarmıştı. Buna göre Rebiülevvel ayı 2019 yılında 29 Ekim Salı günü idrak edilecek. Bu ayın 11. günü yani Mevlid Kandili ise 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk gelecek.